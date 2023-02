La Lazio spreca e il Verona punisce. Termina 1-1 al Bentegodi

La Lazio di Maurizio Sarri non va oltre il pareggio per 1-1 al Bentegodi di Verona. Buon primo tempo dei biancocelesti, che sprecano e poi trovano il vantaggio grazie alla perla dello spagnolo Pedro. Nella ripresa il Verona trova subito la via del pareggio, con la Lazio che ci prova senza mai rendersi realmente pericolosa. Occasione sprecata dai biancocelesti, che ora si trovano al quarto posto a quota 39 punti.

Primo tempo

La gara si apre con la Lazio subito pericolosa con la punizione di Sergej Milinkovic Savic, ma la conclusione del serbo termina di poco fuori. La Lazio attacca e va vicina al vantaggio con Immobile che, servito da un colpo di testa perfetto di Milinkovic, calcia di potenza non trovando lo specchio della porta. Al 39° si fa vedere anche il Verona con la conclusione di Depaoli, ma un intervento strepitoso di Provedel gli nega la gioia del gol. Quando il primo tempo sembra giunto al termine ci pensa Pedro a portare avanti la Lazio con una magia da campione. Termina con la Lazio avanti 0-1 la prima frazione di gioco.

Secondo tempo

La ripresa si apre con il Verona che trova immediatamente il pareggio grazie al colpo di testa di Ngonge, che batte un incolpevole Provedel. La Lazio accusa il pareggio del Verona e rischia di subire il sorpasso immediato, ma la grande conclusione di Lazovic si stampa sul palo. Lazio che si rende pericolosa al 73° minuto con Zaccagni, ma la conclusione del 20 biancoceleste si perde sul fondo. La Lazio ci prova ma senza mai rendersi particolarmente pericolosa. Termina sul punteggio di 1-1 la sfida del Bentegodi.

Le pagelle

Provedel 6,5

Sempre sicuro oltre che a rendersi protagonista di un paio di parate decisive.

Marusic 6

Buona gara sopratutto in fase difensiva, mentre in quella offensiva si rende poco pericoloso.

Casale 6

Nel complesso buona prova, concede poco e niente.

Romagnoli 6

Stesso discorso di Casale, concede molto poco all’attacco avversario.

Hysaj 5,5

Non il calciatore che abbiamo visto nelle ultime uscite.

Cataldi 6

Buona prestazione fin quando è rimasto in campo, poi la stanchezza si è fatta sentire.

Milinkovic Savic 6

Fa a sportellate con tutto il centrocampo del Verona, ma non basta.

Luis Alberto 5,5

Non in grandissima forma, ci si aspettava molto di più da lui.

Pedro 7

La rete è un’autentica perla, da vero campione.

Immobile 5,5

Ci prova in un paio di circostanze, ma non riesce mai ad inquadrare lo specchio della porta.

Vecino (59′) 5,5

Entra ma non da nulla alla squadra.

Felipe Anderson (68′) 6

Entra al posto di Immobile e prova a dare quel qualcosa in più, ma non basta.

