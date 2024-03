La Lazio torna a vincere, Castellanos abbatte il Frosinone: termina 2-3 la sfida dello Stirpe

Dopo una settimana turbolenta per via delle dimissioni di Maurizio Sarri, la Lazio torna a vincere e lo fa sul campo del Frosinone. Dopo un primo tempo sottotono, la squadra biancoceleste cresce nella ripresa grazie anche ad un Castellanos in stato di grazia. L’argentino si rende protagonista di una doppietta dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo, regalando tre punti fondamentali al club capitolino che insegue un posto in Europa.

Primo tempo

La gara si apre con il Frosinone subito aggressivo e che va vicino al vantaggio con Cheddira: l’attaccante, però, da pochi passi non riesce a trovare la porta. Al 5° minuto ci prova Mazzitelli, ma la conclusione da fuori area viene prontamente bloccata da Mandas. Al minuto 12 la sbloccano i padroni di casa grazie alle rete di Lirola, bravo di testa a incrociare dopo un grande cross di Zortea. La prima occasione per la Lazio arriva al 37° con Ciro Immobile, che con il destro non riesce a trovare la porta. Il Frosinone ci prova con grande insistenza, con la Lazio che non riesce mai realmente a rendersi pericolosa. Alla prima vera occasione la Lazio pareggia con Mattia Zaccagni, che da pochi passi impatta bene il pallone non lasciando scampo a Turati. Al 43° Lazio vicina al vantaggio con Immobile: il portiere dei gialloblu, però, si fa trovare pronto. A pochi minuti dal termine della prima frazione il Frosinone si rende ancora pericoloso con Lirola, con il pallone che colpisce l’esterno della rete. Termina 1-1 la prima frazione di gioco. Luis Alberto vicinissimo alla rete del 2-4, ma un intervento monumentale di Turati gli nega la gioia del goal.

Secondo tempo

La ripresa si apre con una buona occasione per il Frosinone, ma la conclusione di Soulé trova un attento Mandas. Al minuto 56 la Lazio trova la rete del vantaggio con Castellanos entrato da soli dieci secondi: grande stacco aereo dell’argentino che batte un incolpevole Turati sul palo più lontano. Doppia clamorosa occasione per la Lazio con Castellanos e Luis Alberto, con Turati bravo a farsi trovare pronto. La Lazio attacca e trova il terzo goal grazie al Taty, che trova la prima doppieta con la maglia biancoceleste. Al minuto 70 il Frosinone trova la rete che riapre la partita con Cheddira, che da pochi passi in rovesciata batte Mandas. Il Frosinone spinge e va vicina al pari, ma la conclusione si spegne sul fondo. Il Frosinone va vicinissimo al pareggio con Valeri, che trova una grande risposta di Mandas. Sul capovolgimento di fronte la Lazio va vicina al goal della sicurezza, ma Lazzari spreca a tu per tu con il portiere mandando il pallone sul fondo. Dopo quasi dieci minuti di recupero termina la gara, con la Lazio che torna a vincere portando a casa tre punti preziosi.

Le pagelle

Frosinone

Turati 6

Zortea 6,5

Romagnoli 5,5

Okoli 6,5

Lirola 7

Brescianini 6,5

Barrenechea 6

Mazzitelli 5,5

Soulé 5,5

Cheddira 6,5

Gelli 5,5

Seck (62′) 6

Kaio Jorge (80′) S.V.

Valeri (80′) S.V.

Lazio

Mandas 6

Marusic 5,5

Casale 6

Romagnoli 6

Pellegrini 5,5

Cataldi 6

Guendouzi 6,5

Luis Alberto 6,5

Felipe Anderson 6

Immobile 5,5

Zaccagni 7

Lazzari (46′) 6,5

Castellanos (56′) 7,5

Vecino (56′) 6

Isaksen (82′) S.V.

Kamada (86′) S.V.

Foto: profilo Facebook SS Lazio

© Riproduzione riservata