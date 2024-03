La Roma perde ma si qualifica ai quarti di Europa League, il Brighton vince 1-0 ma non basta

Forte del risultato dell’andata, quattro a zero per i giallorossi, la Roma ha conquistato i quarti di finale perdendo per uno a zero con un Brighton che credeva nell’impresa. Infatti già dai primi minuti i ragazzi di De Zerbi hanno messo le tende nella metà campo della Roma, trovando il gol con Welbeck solo al 37’ minuto del primo tempo. Nella ripresa il canovaccio della partita non cambia con gli inglesi a cercare il gol e Pellegrini e compagni a difendere i tre gol di vantaggio, e cercando di colpire in contropiede quando possibile. La Roma approda ai quarti di finale, e domani dall’urma di Nyon conoscerà il nome del suo avversario

Primo Tempo

I pri mi dieci minuti di gioco non regalano grandi emozioni, con le due squadre che si studiano, con il Brighton che cerca di rendersi pericoloso dalle parti di Svilar. La prima occasione arriva al quarto d’ora con Azmoun che, approfittando di un errore in fase difensiva degli inglesi, calcia dal limite dell’area con il pallone che finisce al lato.

Al 20’ sbaglia il disimpegno Zalewskisulla punizione calciata da Gross, arriva Gilmour che calcia al volo, pallone che finisce alto. Un minuto dopo Gross riceve in area da Lallana, si libera di Ndicka e calcia in diagonale, pallone a lato di poco. Sul ribaltamento di fronte Azmoun sigla il gol del vantaggio giallorosso con una bella rovesciata, ma l’arbitro annulla per gioco pericoloso dell’attaccante, decisione confermata dal VAR.

Al 37’ Estupinan appoggia al limite per Welbeck, che si coordina e conclude con un destro a giro che batte Svilar portando il Brighton in vantaggio. Dopo cinque minuti di recupero finisce il primo tempo sul risultato di uno a zero per il Brighton.

Secondo Tempo

La prima occasione della ripresa è per gli inglesi, con Enciso che prova la botta dai venti metri, ma il suo tiro non inquadra la porta. Ancora Brighton pericoloso cinque minuti dopo con Ansu Fati che impegna Svilar con un tiro cross.

Al 59’ Spinazzola si mette in proprio sulla corsia di sinistra, calcia bene ma trova l’incrocio dei pali che gli nega il pareggio. Svilar al 62’ compie una prodezza su colpo di testa di Adingra, e salva la sua porta. Al minuto 70 ancora pericoloso il Brighton con Van Hecke che di testa non trova la porta su cross di Welbeck.

Sei minuti dopo ci prova Igor dalla distanza, bravo Svilar a respingere il tiro. Al minuto 80’ conclusione al volo di Ansu Fati servito da Adingra, pallone al lato. Nei minuti di recupero è di nuovo pericoloso il Brighton con Ansu Fati, che prova la conclusione dalla distanza, è ancora Svilar a negare il raddoppio agli avversari. Finisce dopo cinque minuti di recupero, la Roma perde ma si qualifica ai quarti di finale di Europa League.

Le Pagelle Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Svilar: 7

Salva in più di un occasione la porta giallorossa, non può nulla sul tiro a girò di Welbeck

Celik: 6

Soffre un po’ le avanzate di Ansu Fati, ma lo contiene sempre abbastanza bene

Mancini: 6

Buona prova del centrale difensivo, ci mette la solita grinta e un pizzico di cattiveria

Ndicka: 5,5

Sempre n difficoltà, sia sui palloni bassi ma soprattutto su quelli alti

Spinazzola: 6,5

Sua l’occasione più importante della Roma, si preoccupa più di contenere che di offendere

Bove: 6

Soffre la dinamica e la fisicità degli inglesi, ma nonostante tutto riesce a fare un gran bella figura

Cristante: 6

Chiamato a sostituire Paredes, lo fa bene con tanta grinta, facendo girare il pallone in modo molto buono

Pellegrini: 6

Cerca di fare la sponda tra il centrocampo e l’attacco, si vede poco in fase offensiva anche perché gli inglesi dalla sua parte ci passano poco preferendo la corsia opposta per attaccare

Baldanzi: 6

Soffre la corsa e la fisicità dei ragazzi di De Zerbi, sembra ancora acerbo per appuntamenti del genere

Azmoun: 6

Fa la lotta in mezzo al campo e in area di rigore, segna con una rovesciata bellissima, ma per sua sfortuna l’arbitro annulla

Zalewski: 5,5

Molto in difficoltà, il Brighton lo costringe sempre a ripiegare, lui ci mette tanta buona volontà ma non è nelle sue corde

Foto: Profilo Facebook AS Roma

© Riproduzione riservata