La Lazio vicina al primo colpo, Sarri accontentato: Berardi a un passo

Con la conquista del secondo posto e della qualificazione alla prossima Champions League, la Lazio ha intenzione di rinforzare la propria rosa. Maurizio Sarri chiede a gran voce un paio di innesti in attacco, un esterno e il tanto desiderato vice Immobile.

Per quanto riguarda l’esterno, la società biancoceleste ha da tempo le idee chiare su chi portare a Formello, tanto che la trattativa sembra prossima alla conclusione. Stiamo parlando di Domenico Berardi del Sassuolo, desiderio del tecnico toscano già ai tempi di Napoli. Stando a quanto riporta il portale lalaziosiamonoi.it, l’accordo con l’attuale numero dieci neroverde è stato raggiunto sulla base di tre milioni netti a stagione più bonus. Anche con il Sassuolo la trattativa è in via di definizione, con i capitolini che verseranno 19/20 milioni più dei bonus facilmente raggiungibili, per una cifra totale di circa 22 milioni. Si tratterebbe di un grandissimo colpo per i biancocelesti, che andrebbero a rinforzare ulteriormente un reparto che presenta già calciatori di grande qualità. Maurizio Sarri può sorridere, Domenico Berardi non è mai stato così vicino.

