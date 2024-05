Settefrati (Fr), trovato lupo morto sui monti del piccolo borgo: è allarme “bocconi” avvelenati

La carcassa di un lupo, probabilmente avvelenato, è stata trovata dai Carabinieri forestali in una zona rurale all’interno del comune di Settefrati, in provincia di Frosinone. Settefrati è un piccolo paese con meno di 1000 abitanti, situato a circa 800 metri sui Monti della Meta, al confine tra Lazio, Abruzzo e Molise e immerso nell’omonimo Parco Nazionale, che offre viste mozzafiato, di rara bellezza, sulla Valle di Comino.

Anche se gli investigatori devono ancora eseguire ulteriori accertamenti e ricevere il referto del competente laboratorio, questo caso assume connotazioni simili ad altre situazioni gestite in passato dai Carabinieri forestali, dove le morti si erano verificate a seguito dell’ingestione di bocconi avvelenati da parte di alcuni cani.

È frequente, infatti, che persone senza scrupoli utilizzino bocconi avvelenati per colpire i cani di cacciatori o cercatori di tartufo concorrenti, oppure, semplicemente, per disfarsi di animali selvatici ritenuti pericolosi per l’allevamento. (Agenzia Nova)