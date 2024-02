La più bella terrazza di Roma? E’ un ristorante e cocktail bar

Prendere un aperitivo o cenare sulla più bella terrazza di Roma, affacciata sul Lungotevere, è un’esperienza che incarna il perfetto equilibrio tra storia, bellezza e gusto. Immaginatevi seduti in una elegante terrazza, avvolti dalla calda luce del tramonto che si riflette sulle acque del Tevere, mentre lo sguardo si perde tra i contorni dei monumenti storici davanti al vostro sguardo.

Un’oasi nascosta nel cuore della Capitale

La terrazza, un’oasi nascosta nel cuore pulsante della città, offre una prospettiva unica sui secolari ponti romani e sulle chiese maestose che si affacciano sul fiume, e regala una vista che è un vero e proprio viaggio attraverso il tempo. La brezza serale che si alza dal Tevere porta con sé i profumi della cucina tradizionale, mescolandosi alle fragranze delle erbe aromatiche che decorano la terrazza.

In questo scenario da sogno, l’aperitivo diventa un momento di pura magia. Ogni sorso di un cocktail innovativo, la carta ha una drink list fornitissima, o di un classico italiano, come l’Aperol Spritz, è servito con un assortimento di antipasti preparati con ingredienti freschi e di qualità, selezionati con cura per rappresentare un accompagnamento di gusto e raffinato.

La cena, poi, si trasforma in un’esperienza culinaria indimenticabile, dove i piatti della tradizione della cucina di pesce autentica, vengono reinterpretati con creatività e maestria, in un perfetto equilibrio di sapori, colori e profumi. Ogni portata è un omaggio alla ricca storia culinaria di Roma, servita con una presentazione moderna che esalta la bellezza dell’ambiente circostante.

Un patto d’amore con la Città eterna

Mentre la luce del giorno lascia spazio all'incanto delle stelle, la terrazza si illumina di luci soffuse, creando un'atmosfera intima e romantica. La vista notturna sul Lungotevere, con i riflessi che danzano sull'acqua e i monumenti che si ergono maestosi nella notte, aggiunge un tocco di magia a un'esperienza già di per sé straordinaria.

Concludere la serata in questa cornice è come sigillare un patto d’amore con la città eterna. L’emozione di godere di questi panorami, sapori e atmosfere è un privilegio che lascia nel cuore un ricordo indelebile, un momento di pura bellezza che solo Roma sa offrire.

Alto in via Pietro Cossa , la terrazza più bella della Capitale

La terrazza di cui parliamo è quella di Alto, in Via Pietro Cossa, tra Piazza Cavour e Lungotevere dei Mellini, un ristorante e cocktail bar che si distingue per la sua atmosfera glamour e moderna, e offre un’esperienza internazionale nel cuore di Roma. Situato in una posizione strategica, vicino alle fermate della metropolitana Lepanto e Flaminio.

La terrazza di Alto è celebrata come una delle più belle della Capitale, offrendo viste mozzafiato sulla città e creando l’ambiente perfetto per cene eleganti o serate cocktail sotto le stelle​​.

Il menù di Alto vanta una selezione di piatti di alta qualità, con un’enfasi particolare su crudi, crostacei, primi e secondi piatti a base di pesce.

La cucina è guidata dall’Executive Chef Daniele Lippi, noto per la sua esperienza presso il ristorante Due Stelle Michelin Acquolina, e da Matteo Cavoli, e garantisce un’offerta culinaria eccellente accompagnata da un servizio attento e preciso​​.

Le vetrate e le terrazze di Alto hanno una vista impareggiabile

Le ampie vetrate assicurano agli ospiti una vista panoramica impareggiabile, abbracciando i suoi paesaggi urbani storici e contemporanei, dalle luci scintillanti al tramonto fino alla silhouette illuminata dei monumenti notturni.

La terrazza a vetrate, tutto l’anno, diventa un luogo magico dove cenare o sorseggiare cocktail, un’esperienza che coinvolge tutti i sensi. Seduti a tavola o in relax su una poltrona, con una vista che spazia dai tetti antichi della città ai suoi iconici monumenti, in un ambiente che bilancia perfettamente l’eleganza moderna con il fascino senza tempo di Roma.

Questa combinazione di eccellenza culinaria, servizio impeccabile, design sofisticato e posizione privilegiata rende Alto, una meta ambita sia per i romani che per i visitatori della Capitale, in cerca di momenti speciali in un contesto davvero unico.

Alto, via Pietro Cossa 1 B – Roma

© Riproduzione riservata