La ricetta originale delle zeppole di San Giuseppe, il dolce della Festa del Papà

Le zeppole di San Giuseppe sono un dolce tradizionale tipico della festa del papà, celebrata il 19 marzo in onore proprio di San Giuseppe, sposo della Vergine Maria e padre putativo di Gesù. Questo dolce ha origini antiche e si diffonde in varie regioni d’Italia, con piccole varianti locali.

Le zeppole possono essere fritte o al forno e sono generalmente fatte di pasta choux, una pasta leggera ma ricca, bollita e poi cotta, che viene poi farcita con crema pasticcera. La versione fritta è la più tradizionale e viene spolverata con zucchero a velo, mentre quella al forno può essere guarnita con crema pasticcera e amarene sciroppate o altra frutta candita.

Oltre alla loro deliziosa semplicità, le zeppole rappresentano un legame con la storia e le tradizioni culinarie italiane, e celebrano la figura di San Giuseppe non solo come santo patrono degli carpentieri e dei lavoratori, ma anche come simbolo di paternità e cura nella famiglia.

Ecco una ricetta base per preparare le zeppole di San Giuseppe al forno, una variante più leggera rispetto a quelle fritte ma ugualmente deliziosa.

Ingredienti:

Per l’impasto (pasta choux):

250 ml di acqua

100 g di burro

Un pizzico di sale

1 cucchiaino di zucchero

150 g di farina

4 uova medie

Per preparare la crema pasticcera:

500 ml di latte

4 tuorli d’uovo

100 g di zucchero

40 g di farina o amido di mais

Scorza di limone

Per guarnire:

Zucchero a velo

Amarene sciroppate (facoltativo)

Preparazione Pasta choux

In una pentola, portare a bollore l’acqua con il burro, lo zucchero e un pizzico di sale.

Togliere dal fuoco e aggiungere tutta la farina in una volta, mescolando energicamente.

Rimettere la pentola sul fuoco e cuocere l’impasto, mescolando fino a quando non si stacca dalle pareti.

Togliere dal fuoco e lasciare intiepidire. Incorporare le uova, una alla volta, mescolando bene dopo ogni aggiunta.

Trasferire l’impasto in una sac à poche con bocchetta stellata.

Su una teglia foderata con carta forno, formare delle ciambelle di pasta.

Cuocere in forno preriscaldato a 200°C per circa 20-25 minuti, fino a doratura.

Crema pasticcera:

In un pentolino, scaldare il latte con la scorza di limone fino quasi al bollore.

In una ciotola, sbattere i tuorli con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungere la farina e mescolare bene.

Rimuovere la scorza di limone dal latte e versare il latte caldo sul composto di tuorli, mescolando continuamente.

Riportare il tutto sul fuoco e cuocere a fiamma bassa, mescolando fino a che la crema non si addensa.

Lasciare raffreddare la crema pasticcera, coprendola con pellicola trasparente per evitare la formazione di una pellicola in superficie.

Assemblaggio

Tagliare a metà le zeppole orizzontalmente.

Farcire con la crema pasticcera e, se desiderato, aggiungere un’amarena sciroppata su ogni zeppola.

Spolverare con zucchero a velo prima di servire. Sono buonissime.



