Da Romolo Al Porto, una sera a cena nel ristorante più amato da Giorgia Meloni

Un ristorante di eccellenza frutto di tanti anni di esperienza da parte dei titolari, Walter e Marco Regolanti, ma anche di una grande capacità nella cura e nelle attenzioni al cliente. I fiori all’occhiello del ristorante sono senza dubbio l’altissima qualità dei prodotti che sono rigorosamente locali, la velocità dell’impeccabile servizio e l’ottimo rapporto qualità prezzo per un menù che, siamo certi, vi lascerà senza parole.

Sono numerosissimi i vip che passano Da Romolo Al Porto per gustare l’eccellenza di un pesce freschissimo preparato con cura. Siamo andati anche noi a provare il menù del famosissimo ristorante di Anzio, restandone ammaliati per le attenzioni e la bontà dei piatti proposti.

Il ristorante, in Via Porto Innocenziano 19, proprio sul porto di Anzio, è storicamente uno dei ristoranti più amati dalle personalità del mondo politico. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Innumerevoli le personalità che negli anni scelgono la tavola di “Da Romolo Al Porto” per un pranzo o una cena con amici e familiari.

Da Giorgia Meloni a Ilary Blasi sono tantissimi a scegliere la qualità al top

Ma numerosi sono anche i vip che scelgono il ristorante per passare del tempo in compagnia di ottima cucina con i loro cari. Ultima in ordine di tempo la conduttrice ed ex moglie di Francesco Totti, Ilary Blasi che si è concessa una pausa con il suo nuovo compagno Bastian Müller.

Non manca nel prestigioso parterre di ospiti abituali del ristorante la Premier Giorgia Meloni che si è lasciata tentare dalla cucina al top proposta dal titolare Walter Regolanti rilassandosi in un pranzo domenicale con la famiglia.

Pesce di grande qualità e maestria nel prepararlo

“La posizione esclusiva, affacciata sul Porto di Anzio, ci concede il privilegio di un prodotto locale sempre fresco e di prima scelta” si legge nella pagina del loro sito internet e non facciamo fatica a credervi dopo il nostro viaggio culinario.

“Ogni mattina siamo presenti all’asta del pescato per scegliere il pesce migliore” garantendo agli ospiti la freschezza delle materie prime con cui vengono poi serviti dei piatti eleganti e raffinati seppure fedeli alle tradizioni.

“Da Romolo Al Porto” è uno dei storici ristoranti di Anzio, aperto nel 1968 da Romolo Regolanti, scomparso nel 2020 e che non ha mai cambiato gestione. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Nella top five dei migliori ristoranti di pesce in Italia

I riconoscimenti della qualità di servizio e di materie prime del ristorante “Da Romolo Al Porto” sono molteplici, sul podio al terso posto nella classifica dei I Migliori Ristoranti Di Pesce – Pastificio Dei Campi Award troviamo proprio la grande cucina firmata dalla famiglia Regolanti.

Altro prestigioso premio arriva dalla classifica italiana dei migliori ristoranti di Pesce stilata nel 2024 per la guida 50 Top Italy 2024 – Latteria Sorrentina Award. Il ristorante di Anzio si posiziona al quarto posto. Primo tra i ristoranti di Roma.

Un riconoscimento prestigioso e che conferma la massima attenzione dei proprietari Walter e Marco Regolanti nel loro lavoro.

© Riproduzione riservata