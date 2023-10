La Roma non sbaglia, girone d’andata chiuso a punteggio pieno: Slavia Praga battuto 2-0

La Roma di José Mourinho mette una grande ipoteca per il passaggio del turno. Grazie alla vittoria ottenuta in serata, i capitolini chiudono il girone d’andata a punteggio pieno con nove punti. Succede tutto nel primo tempo, con Bove e Lukaku che stendono lo Slavia Praga che resta a sei punti. Ora i giallorossi possono preparare il big match di domenica contro l’Inter, in programma alle ore 18 a San Siro.

Primo tempo

La gara si apre con la Roma che passa in vantaggio dopo appena 47 secondi grazie a Bove, che dal limite lascia partire un tiro che si insacca sotto l'incrocio dei pali. La squadra di Mourinho non si ferma e al 18° trova il raddoppio con Lukaku, che da pochi passi scarica un bolide imprendibile per Mandous. Dopo le due reti nel giro di venti minuti, la Roma tiene bene il pallone non concedendo praticamente nulla agli ospiti. Al minuto 38 si fa vedere per la prima volta lo Slavia Praga, con la conclusione di Van Buren messa in calcio d'angolo da Svilar. Termina con il punteggio di 2-0 la prima frazione di gioco.

Secondo tempo

La ripresa si apre con una fase di studio, con la Roma che visto il doppio vantaggio non intende sbilanciarsi troppo. La prima vera occasione del secondo tempo arriva al 60° minuto per Lukaku, con la conclusione del belga che termina di poco fuori. Pochi istanti più tardi a sfiorare il tris è El Sharaawy, ma la conclusione del 92 giallorosso si stampa sulla traversa. Al 63° lo Slavia Praga va vicino al goal del 2-1, ma il tiro di Schranz termina alto. Nel finale ci prova anche Belotti, ma la conclusione è prontamente respinta dal portiere avversario.

Le pagelle

Svilar 6,5

Chiamato poche volte in causa, ma quando serve si fa trovare pronto.

Mancini 6,5

Buona prestazione, non concede nulla agli avversari.

Llorente 6

Positiva la sua gara, soffre poco e niente gli attacchi degli ospiti.

Ndicka 6

Sufficiente anche l’ex Enitracht, che sta entrando sempre più in condizione.

Celik 6

Buona prova, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa, complice un pò di stanchezza, cala di rendimento.

Bove 7

Buona prova del centrocampista, che trova anche un grande goal ad inizio gara. Ad inizio ripresa viene sostituito da Paredes.

Cristante 6

Come sempre prezioso per Mourinho, soprattutto in fase difensiva dove aiuta sempre i compagni.

Aouar 6

Nel primo tempo si rende protagonista di buoni spunti. Nella ripresa, però, cala vistosamente.

Zalewski 6

Prestazione sufficiente quella dell’esterno, soprattutto nella prima frazione. Nella ripresa cala un pò, soprattutto in fase offensiva.

El Sharaawy 6,5

Decisamente uno dei migliori in campo. Si rende protagonista di grandi giocate, colpendo anche una traversa nella ripresa.

Lukaku 7

Ottima gara dell’attaccante belga, protagonista in ogni azione offensiva. Nel primo tempo trova anche la rete del 2-0.

Paredes (46′) 6

Entra ad inizio ripresa dando ordine al centrocampo.

Belotti (69′) 6,5

Come sempre fa a sportellate con la difesa avversaria per proteggere il pallone. Si sta rivelando sempre più importante per Mourinho. Nel finale sfiora anche il 3-0.

Karsdorp (69′) 5,5

Non molto bene l’olandese, che sbaglia qualche passaggio di troppo.

Pagano (80′) S.V.

Cherubini (89′) S.V.

