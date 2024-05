Giorgia Meloni, uscita dal Parlamento va sempre a mangiare qui: lei sì che si tratta davvero bene

Quando vuole mangiare, Giorgia Meloni va sempre qui: che lusso.

Siamo abituati a pensarla sempre impegnata ed indaffarata, presa tra una riunione e una decisione importante. Eppure anche Giorgia Meloni, di tanto in tanto, dovrà fermarsi e riposarsi, concedersi una cena di relax con la sua famiglia o un pranzo più calmo, tranquillo e magari con i piatti che ama di più in assoluto.

Sicuramente, sebbene nella sua vita di tutti i giorni non avrà tutto il tempo necessario a godersi una cena di lusso, ogni tanto si ritaglierà quell’ora necessaria a tirare un sospiro di sollievo, magari in compagnia di qualche amica o della sua splendida bambina Ginevra.

Secondo L’Espresso, i bar e i ristoranti in cui si incontrano i politici sono un po’ sempre gli stessi e si trovano in zone cruciali di Roma e della sua area politica. Ecco quindi quali sono i locali più bazzicati dai politici italiani e, nello specifico, quali ama Giorgia Meloni.

Dove va a cena Giorgia Meloni

Per quanto riguarda la colazione, i bar frequentati da Giorgia Meloni e dagli altri politici secondo L’Espresso sono due. Il primo è Ciampini, dove spesso è stato visto Antonio Tajani o Matteo Salvini con Francesca, la compagna. L’altro bar delle colazioni dei politici è Giolitti, di fronte agli uffici dei Gruppi parlamentari: impossibile non farsi attirare dalle veneziane, gustose e saporite.

Per quanto riguarda il pranzo, invece, moltissimi politici amano il Ristorante la Campana dell’on. Tracassini, a pochi passi dalla sede di Fratelli d’Italia e quindi molto apprezzato dalla Premier e dalla sua squadra di lavoro. Amato anche Maxela in piazzale della Maddalena, dove spesso Giorgia Meloni si rifugia a pranzo per gustare un’ottima tartare di fassona.

Il locale dell’aperitivo

Per quanto riguarda l’aperitivo, però, a Roma c’è una ed una sola scelta per Giorgia Meloni e per tutti i politici ed è la terrazza dell’hotel Eden, usato spesso anche da Mario Draghi per le sue cene con le delegazioni estere. Se desiderate fare qualche incontro importante, recatevi anche voi qui all’orario di aperitivo e vi stupirete della quantità di VIP del mondo della politica e della finanza che vi troverete!