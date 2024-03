Calcio. Lazio, ufficiali le dimissioni di Sarri: squadra affidata a Martusciello

C’è anche l’ufficialità. Maurizio Sarri non è più l’allenatore della Lazio: il club biancoceleste ha infatti ufficializzato le dimissioni del tecnico, arrivate ieri. “La S.S. Lazio rende noto che Maurizio Sarri ha rassegnato le proprie dimissioni da allenatore responsabile della prima squadra – si legge in una nota – La Società ringrazia il tecnico per i traguardi raggiunti e per il lavoro svolto, augurandogli le migliori fortune umane e professionali”. La Lazio ha anche reso noto il nome del sostituto: “Contestualmente, il Club comunica di aver deciso di affidare la guida tecnica a Giovanni Martusciello”, il vice di Sarri, in attesa del prossimo allenatore. Tutto lo staff del tecnico dimissionario è rimasto. (Gas/ Dire)

Smentite quindi le voci di una possibile chiamata di un ex laziale alla guida della squadra. Ieri circolavano i nomi di Tommaso Rocchi, Miroslav Klose e Cristian Brocchi, evidentemente ritenuti di troppa poca esperienza per un club come la Lazio. Secondo alcuni quotidiani sportivi Maurizio Sarri avrebbe già una squadra da allenare. Sarri non percepirà i cinque milioni netti della prossima stagione, ma in cambio sarà pagato fino a giugno 2024.

