Labico, Colle Spina: la patrona, Madonna di Lourdes, benedice a domicilio

Ci scrive da Labico (Roma), il nostro lettore Candido Manzullo e pubblichiamo volentieri.

“Dal 3 luglio 2016, grazie al nostro parroco Don Bruno, la Madonna del Lourdes è diventata Regina e Patrona di Colle Spina (Labico – Roma). Purtroppo il nostro quartiere è difficile da percorrere a piedi, visti i tanti dislivelli e proprio per questo siamo stati costretti per molti anni a far svolgere la processione solamente lungo un piccolo tratto di strada.

Lo scorso anno ad un gruppo di ragazzi venne in mente l’idea di allestire un ape car per il trasporto della statua della Madonna. Così anche quest’anno per il secondo anno consecutivo la nostra Patrona ha percorso tutte le vie del nostro quartiere sull’ape car addobbata a festa, con al seguito un corteo di auto, così da permettere a tutta la comunità di ricevere la benedizione. Un grazie per il lavoro svolto va anche a Umberto, Ernesto, Michele, Vanessa, Susanna e Vincenzo che mette a disposizione l’apecar. Un ringraziamento speciale va al nostro Parroco, Don Bruno a Felice e a Mario.

