Ladispoli, camion dei rifiuti travolge e uccide una donna di 84 anni

Una donna è stata uccisa da un camion della nettezza urbana a Ladispoli, nella mattinata di oggi, 7 febbraio.

La vicenda

Secondo una prima ricostruzione l’incidente sarebbe avvenuto verso le 9:30 in viale Europa, e ha visto il mezzo della nettezza urbana travolgere e uccidere una 84enne. La vittima, prima dell’impatto, stava attraversando per raggiungere il supermercato. Il mezzo, ora sotto sequestro, non è riuscito a frenare in tempo, perché era appena ripartito dopo aver svuotato i cassonetti. Sul posto sono arrivati immediatamente i sanitari del 118, i quali hanno constato il decesso della donna.

L’operatore della ditta di rifiuti, sotto choc a causa del tragico incidente, è stato trasportato all’ospedale Aurelia Hospital, per sottoporlo agli accertamenti del caso.

Le indagini

Sul luogo è successivamente intervenuta la Polizia locale, la Polizia di Stato e i Carabinieri, per svolgere le dovute indagini sulla dinamica dell’incidente, la quale al momento non è ancora chiara.

© Riproduzione riservata