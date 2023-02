Pioggia di candidature per Zètema: 40 mila richieste per 77 posizioni disponibili

Dopo 8 anni, lo scorso 31 gennaio la società Zètema, che gestisce eventi e luoghi culturali nella Capitale, ha chiuso il bando volto ad assumere a tempo indeterminato 77 persone, 67 delle quali da impiegare nelle sale dei musei della società e i 10 restanti nelle biblioteche del Comune. Nel giro di due mesi sono arrivate circa 40 mila candidature.

Le parole dell’amministratore di Zètema

Simone Silvi, l’amministratore unico di Zètema , ha dichiarato al quotidiano La Repubblica: “Insieme al Campidoglio nell’ultimo anno abbiamo cercato nuove risorse per sostenere un’iniziativa importante per la società e per la città. Il 2023 sarà un anno entusiasmante: l’obiettivo è realizzare l’integrazione societaria tra Zètema e l’azienda speciale del Palazzo delle Esposizioni per far emergere al meglio le loro sinergie industriali e aziendali”.

I candidati

I 40 mila candidati, 21.192 per il posto di assistenti museali e 18.196 per le biblioteche comunali, sono ancora in attesa di conoscere l’esito della prima selezione.

Una volta selezionati i primi vincitori, si susseguiranno diverse fasi, per ottenere una delle due posizioni a disposizione. La società richiede, per il ruolo da assistente museale, conoscenze sul sistema museale di Roma Capitale, mentre per il ruolo impiegato in biblioteca, conoscenze della struttura del sistema delle Istituzioni Biblioteche e dei fondamenti di biblioeconomia.

Inoltre, per entrambi i lavori, è necessario essere informati sui contenuti del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) Federculture applicato da Zètema e degli elementi della vigente normativa in sicurezza del lavoro.

Il processo di selezione

Il processo di assunzione prevede l’analisi dei curriculum. I candidati dovranno affrontare una prova scritta a distanza, alla fine dei quali conosceranno l’esito della prova, che sarà visibile nella sezione “Lavora con noi” del sito di Zètema. I candidati idonei arriveranno davanti una commissione e dovranno affrontare una prova orale.

