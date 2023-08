Ladispoli, cani bagnino salvano due persone nel giro di un’ora

A Ladispoli, in provincia di Roma, sulla spiaggia del Monumento Naturale Palude di Torre Flavia, i cani bagnino della Scuola Italiana Cani Salvataggio (Sics) hanno salvato due uomini di 46 e 47 anni. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Protagonisti dei due interventi ravvicinati sono stati Perla, labrador femmina color miele di 7 anni, e Argo, giovanissimo labrador miele di un anno e 8 mesi, brevettato all’inizio dell’estate.

Scuola di cani salvataggio

La SICS Scuola Italiana Cani Salvataggio, è la più grande organizzazione mondiale dedita alla preparazione dei cani da salvataggio nautico e dei loro conduttori. E’ una associazione di volontariato di Protezione Civile senza scopo di lucro. Le razze di cani più adatte a diventare cani bagnino sono il Terranova, il Labrador Retriever, il Flat-Coated Retriever, il Golden Retriever, il Cane d’acqua portoghese e il Landseer.

I due salvataggi

La domenica mattina del 6 agosto, intorno alle 10:30, un uomo è finito dentro una zona di risacca, a circa 80 metri dalla spiaggia. Il mare era molto mosso, il vento spirava a circa 12 nodi da sud ovest: l’uomo si è reso conto di non essere in grado di tornare a riva, a causa della forte corrente, e molto affaticato è riuscito a chiedere aiuto alzando il braccio.

Dalla postazione della Sics sono partite le Unità Cinofile, unico presidio di sicurezza balneare sul quel tratto di costa. La persona in difficoltà è stata messa in sicurezza, fatta aggrappare ai due baywatch ed è stata trainata in salvo dai due bagnini a quattro zampe che hanno saputo scegliere la corrente giusta per rientrare. A prestare aiuto, è intervenuto anche un gruppo di surfisti che era nelle vicinanze.

Neanche un'ora e mezza dopo, ancora attimi di paura per un signore di 47 anni che, dopo aver inseguito il pallone verso il largo, si è ritrovato nello stesso spicchio di mare, particolarmente pericoloso per la corrente di risacca. Anche in questo caso, l'uomo è riuscito a chiedere soccorso ed è stato raggiunto dagli infaticabili Perla e Argo che, con una manovra simile alla precedente, lo hanno portato sul bagnasciuga, dove ad attenderlo c'erano la figlia e la nipote.

Allertata immediatamente la Guardia Costiera, con la quale la Sics opera in stretta sinergia. Con le sue circa 350 Unità Cinofile, la Scuola Italiana Cani Salvataggio sarà in servizio nel week end e il giorno di Ferragosto fino alla fine di agosto, nell’ambito del progetto Cani Eroi per la prevenzione e la sicurezza in mare. (Com/Fde/Dire)

(Foto copertina da profilo Facebook SICS)

© Riproduzione riservata