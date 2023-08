Autovelox nel Lazio, le postazioni attive fino a domenica 13 agosto

La Polizia di Stato rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. Inoltre la presenza degli autovelox va segnalata con un cartello o un pannello luminoso. L’elenco degli Autovelox è aggiornato settimanalmente. Ci occuperemo in particolare dei servizi di rilevamento della velocità nella Regione Lazio, validi fino a domenica 13 agosto. Bisogna sempre avvertire della presenza di un controllo elettronico della velocità, se no, la multa è nulla.

Sistemi di misurazione della velocità

La Polizia Stradale utilizza i seguenti strumenti per il controllo puntuale della velocità:

Autovelox 104/C

Autovelox 105

Autovelox 106

Telelaser

Telelaser Trucam

Come funzionano gli Autovelox?

Gli Autovelox più diffusi in Italia sfruttano la presenza di fotocellule. Il meccanismo di funzionamento è abbastanza semplice. Due fotocellule laser vengono attraversate dalle auto di passaggio. Quando la testa dell’automobile attraversa la prima fotocellula viene avviato un timer che si arresta quando supera la seconda fotocellula. Il calcolo della velocità viene effettuato attraverso la formula che mette in relazione la velocità a spazio e tempo, ossia v=s/t Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

La formula ci dice appunto che la velocità (v) è data dal rapporto tra la distanza (s) e il tempo (t).

Lo spazio e il tempo sono fattori conosciuti, il primo è dato dallla distanza tra le due fotocellule, il secondo è il tempo registrato dal timer al passaggio dell’automobile. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Se lo strumento registra una velocità superiore a quella consentita scatta una foto alla targa dell’automezzo. La foto viene automaticamente inviata via rete alla Polizia di Stato ed è disponibile per una contestazione immediata al conducente.

I Telelaser

Un altro sistema di misurazione della velocità è il Telelaser, un metodo che agisce tramite l’invio di un fascio laser ad alta frequenza che colpisce la carrozzeria dell’auto in movimento (di norma è il poliziotto stesso che punta lo strumento) e da un sensore ottico che elabora il flusso di ritorno dato dal laser riflesso dalla macchina. La velocità viene calcolata utilizzando la variazione di frequenza subita dal raggio laser dopo aver colpito l’auto.

Sistemi di misurazione della velocità media

La Polizia Stradale utilizza anche sistemi complessi per il controllo della velocità media sulle autostrade. (Sistema Tutor)

Autovelox strade e autostrade del Lazio

Dal 9 agosto fino a domenica 13 agosto postazioni lungo la Strada Provinciale 277 (SP 277) Asse Attrezzato di Frosinone (5.670 km), in provincia di Frosinone. Dall’11 agosto fino a domenica 13 agosto postazioni sulla Strada Regionale 630 Ausonia (SR 630), che dalla provincia di Frosinone, origina da Cassino, attraverso i comuni di Pignataro Interamna, San Giorgio a Liri e Ausonia arriva a pochi chilometri da Formia (Lt) sulla Via Appia. Gli strumenti di controllo della velocità saranno posti nei Comuni della provincia di Latina.

La SR 630 ha origine nel comune di Cassino dalla ex strada statale 6 Via Casilina, ricevendo dopo poche centinaia di metri la SSV Sora-A1. Continua in direzione sud, superando in sottopassaggio l’A1 costeggiando in sequenza le località di Pignataro Interamna, San Giorgio a Liri, Esperia, Castelnuovo Parano e Ausonia nella provincia di Frosinone. Sconfina quindi nella provincia di Latina dove, superata Spigno Saturnia, termina innestandosi sulla strada statale 7 Via Appia, a pochi chilometri da Formia.

Dalla mattina di Sabato 12 agosto fino a domenica 13 agosto controlli della velocità sull’Autostrada A12 Roma-Civitavecchia, il tratto stradale sottoposto a controllo sarà nel territorio della provincia di Roma.

Dalla mattina di domenica 13 agosto Autovelox sull’Autostrada A24 nel tratto GRA/Castel Madama, in provincia di Roma. L’Autostrada A24 ha inizio dalla Tangenziale Est di Roma, all’altezza della stazione Tiburtina, attraversa il quadrante nordest della Capitale fino all’intersezione con il Grande Raccordo Anulare con i diversi svincoli verso varie arterie della città di Roma (Tor Sapienza, Viale Palmiro Togliatti, Via F. Fiorentini e Via di Portonaccio) e si estende per 281,4 km verso Teramo.

E’ questo un collegamento importante, che presenta mediamente una grande concentrazione di automobili, una circolazione notevole che spesso è una concausa di molti incidenti stradali. I controlli per il rilevamento della velocità su questo tratto saranno effettuati nel corso della giornata di domenica 13 agosto 2023.

Limiti di velocità attuali

sulle autostrade: 130 chilometri orari , scendono a 110 in caso di maltempo.

, scendono a 110 in caso di maltempo. sulle strade extraurbane principali: 110 chilometri orari , scendono a 90 in caso di maltempo

, scendono a 90 in caso di maltempo sulle strade extraurbane secondarie e locali: 90 chilometri orari

in città il limite è di 50 chilometri orari; 70 in alcuni tratti espressamente segnalati.

Sanzioni

fino a 10 km/h in più rispetto al limite – sanzione pecuniaria compresa tra 42 e 173 euro

in più rispetto al limite – sanzione pecuniaria compresa tra 42 e 173 euro oltre 10 km/h e fino a 40 km/h in più – sanzione pecuniaria compresa tra 173 e 695 euro e decurtazione di 3 punti sulla patente;

in più – sanzione pecuniaria compresa tra 173 e 695 euro e decurtazione di 3 punti sulla patente; oltre 40 km/h e non oltre i 60 km/h – sanzione pecuniaria tra 544 e 21714 euro, decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi

– sanzione pecuniaria tra 544 e 21714 euro, decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è punito con una sanzione pecuniaria compresa 847 e 3.389, con la decurtazione di 10 punti sulla patente e la sanzione accessoria della sospensione della patente da sei a dodici mesi. In caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente di guida.

© Riproduzione riservata