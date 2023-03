Ladispoli, finto agente armato si aggira davanti a una scuola: denunciato

Un finto agente di polizia armato e con tesserino dell’arma si aggirava nei pressi di una scuola a Ladispoli. La vicenda è inquietante e anche strampalata.

L’uomo con indosso una divisa e armato di pistola, metteva in guardia le persone sulla presunta presenza di borseggiatori nelle vicinanze dell’istituto Comprensivo “Ladispoli 1”. L’uomo si qualificava appartenente alla Polizia Penitenziaria.

Insospettiti, i genitori degli studenti lo hanno segnalato agli agenti del commissariato di Ladispoli.

Ladispoli, finto agente si aggira armato davanti alla scuola

I poliziotti, accertata l’identità dell’individuo, hanno rinvenuto una pistola a gas full metal, imitazione della Beretta 92FS, una giacca della divisa in dotazione agli appartenenti alla Polizia Penitenziaria e un tesserino di riconoscimento del tutto simile per colori e foggia a quello in dotazione alle forze di polizia.

La successiva perquisizione all’interno del veicolo in uso all’uomo ha consentito il rinvenimento di un’altra giacca della divisa della Polizia Penitenziaria. Ma anche di un cinturone completo di fondina appartenente alla Polizia di Stato.

L’ uomo, un 32enne, con diversi precedenti di polizia, è stato denunciato in stato di libertà per possesso di segni distintivi contraffatti e usurpazione di titoli e onori. Sono in corso i necessari approfondimenti, anche allo scopo di accertare la provenienza delle uniformi.

Fingersi un poliziotto è naturalmente un reato, che può essere punito fino a 10 mesi e 20 giorni di carcere.

Immagine di Archivio

