Roma, omicidio Ponte Mammolo: 30enne freddato in strada

Un altro omicidio a Roma: un ragazzo è stato freddato nella sera dell’8 marzo nella capitale, dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi da arma da fuoco alla testa e all’addome. Il fatto di sangue è avvenuto in strada, intorno alle 20 zona ponte Mammolo, in via Francesco Selmi.

Omicidio Roma: 30enne freddato in strada

La vittima, 30 anni, camminava a piedi quando è stato raggiunto dai proiettili sferrati da un passeggero a bordo di una moto. L’uomo è morto sul colpo. Sul posto i Carabinieri hanno raccolto materiale indiziario e indagano sull’omicidio.

Secondo quanto accertato dagli inquirenti la vittima, Stefan Roman Mihai, di nazionalità romena, aveva piccoli precedenti per reati contro il patrimonio. lavorava come muratore.

Attualmente non si esclude nessuna pista, di quello che però pare essere un regolamento di conti.

Immagine di Archivio

