Il Lazio alla conquista dell’America: i vini regionali protagonisti a Vinitaly.USA

La Regione Lazio e Arsial (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio) hanno portato l’eccellenza enologica laziale oltreoceano, partecipando con successo all’edizione di Vinitaly.USA, in corso di svolgimento al Navy Pier di Chicago. L’evento, organizzato da Veronafiere in collaborazione con l’Italian American Chamber of Commerce Midwest e l’Italian Trade Agency (ITA), rappresenta una straordinaria occasione per il Lazio di affermarsi su uno dei mercati più strategici e competitivi a livello globale: gli Stati Uniti.

Vinitaly.USA ha richiamato oltre mille buyer internazionali, un pubblico qualificato composto da professionisti del settore vinicolo, importatori e distributori, coinvolti in una serie di masterclass e attività di networking mirate. Questo importante appuntamento rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di internazionalizzazione che la Regione Lazio ha avviato per promuovere il “Modello Lazio”, esempio virtuoso di qualità, tradizione e innovazione. L’obiettivo della partecipazione all’evento è duplice: rafforzare la competitività delle imprese locali e promuovere le eccellenze enogastronomiche e la bellezza del territorio laziale a livello globale.

Il “Modello Lazio” al Vinitaly.USA

Il Lazio si presenta a Vinitaly.USA con una selezione delle sue migliori aziende vinicole. Sono quindici le cantine laziali che hanno fatto il viaggio fino a Chicago, portando con sé il meglio della produzione enologica della regione. Dai bianchi fragranti e profumati, ai rossi corposi e strutturati, fino ai vini autoctoni che rappresentano la tradizione vinicola laziale, ogni etichetta presente è un ambasciatore del gusto e dell’identità territoriale. Queste aziende non solo hanno l’opportunità di far conoscere i propri prodotti a una platea internazionale di altissimo livello, ma anche di stringere nuove collaborazioni commerciali, ampliare la propria rete di contatti e aprirsi a nuove prospettive di crescita.

Tra gli eventi di punta organizzati dalla delegazione laziale, si segnalano due masterclass interamente dedicate ai vini della regione, un’occasione di approfondimento per buyer e operatori internazionali, e una business dinner esclusiva che ha celebrato l’eccellenza del vino laziale attraverso degustazioni mirate. Un contesto pensato non solo per valorizzare la qualità del prodotto, ma anche per instaurare relazioni commerciali durature e rafforzare la presenza del Lazio nel mercato americano.

“La partecipazione delle nostre aziende a Vinitaly.USA è una tappa fondamentale per consolidare il Modello Lazio”, ha dichiarato Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, che guida la delegazione in questo evento. “Le nostre aziende stanno ottenendo risultati straordinari a livello internazionale, grazie a una programmazione che consente loro di pianificare la partecipazione agli eventi con largo anticipo. Questo approccio, che punta su una promozione continua e strutturata, sta facendo la differenza.”

Raffa: “Grande orgoglio accompagnare eccellenze laziali”

A sostegno delle imprese locali, Arsial, guidata dal commissario straordinario Massimiliano Raffa, ha messo in campo risorse ed esperienza per facilitare il processo di espansione sui mercati internazionali. “Accompagnare 15 eccellenze del vino laziale a Vinitaly.USA è motivo di grande orgoglio. In appena un anno di programmazione abbiamo visto risultati tangibili e siamo fiduciosi che questa missione aprirà nuove porte per i nostri produttori”, ha sottolineato Raffa.

L’impegno del Lazio nel promuovere il proprio territorio e le sue eccellenze enogastronomiche si è esteso anche oltre Vinitaly.USA. Nei giorni precedenti l’evento, uno spazio promozionale è stato allestito all’interno dei Magazzini Nordstrom, uno dei centri commerciali più prestigiosi di Chicago. Questa iniziativa ha permesso di avvicinare il grande pubblico americano ai vini laziali, offrendo un assaggio dell’autenticità e della qualità che contraddistingue la produzione vinicola della regione.

Con azioni come queste, la Regione Lazio si afferma come protagonista sempre più rilevante nel panorama del vino internazionale. L’attenzione ai mercati esteri, accompagnata da una solida strategia di promozione e internazionalizzazione, rappresenta una chiave di successo per le imprese laziali, che grazie a queste opportunità possono ampliare i propri orizzonti e affermarsi su scala globale.