Latina. 13enne perde la vita per uno shock anafilattico

Tragedia a Latina. Una ragazza di 13 anni ha perso la vita a Fondi, in provincia di Latina, nella serata di giovedì 14 aprile. Secondo le prime indagini la giovane si è sentita male al suo rientro a casa, dopo un’uscita con le amiche.

Serata a Latina si trasforma in tragedia: muore 13enne

Dopo una serata trascorsa insieme alle amiche facendo una passeggiata e intrattenendosi in un pub della zona per mangiare un panino, la giovane è rientrata da casa dai suoi familiari.

Dalle prime indagini la morte sembrerebbe causata dal contatto con un allergene che gli ha procurato un shock anafilattico. Non è ancora chiaro però quale sia stata la sostanza che abbia causato il malessere della ragazza.

Una volta tornata a casa la 13enne avrebbe cominciato a sentirsi poco bene fino ad arrivare ad avere una crisi respiratoria. Tempestivamente sono intervenuti i suoi familiari che hanno cercato di soccorrerla. Successivamente hanno provveduto a chiamare il numero d’emergenza.

Tuttavia, nonostante l’intervento del personale sanitario, per la ragazza non c’è stato nulla da fare. Dopo vari tentativi di rianimazione è stato dichiarato il decesso.

Erano anche presenti nell’abitazione i carabinieri, per appurare le cause della morta. La salma è stata trasferita in un obitorio dove sarà sottoposta all’autopsia.

La Procura di Latina ha aperto un fascicolo per far luce sui fatti. I risultati degli esami autoptici serviranno per chiarire le cause che hanno causato il decesso .

