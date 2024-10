Latina: chiusura per sicurezza della scuola elementare di via quarto

La scuola elementare di via Quarto a Latina è stata chiusa per motivi di sicurezza, come annunciato ieri sera, giovedì 24 ottobre. La decisione è arrivata in seguito a un sopralluogo dei Vigili del Fuoco, richiesto dopo segnalazioni di alcuni genitori, e comunicata dalla dirigente scolastica Roberta Venditti alle famiglie degli studenti.

Da oggi, circa 600 alunni dell’istituto comprensivo Frezzoti-Corradini resteranno a casa mentre le lezioni continueranno online, in attesa dell’ordinanza ufficiale del Comune di Latina. Secondo quanto rilevato, le problematiche di sicurezza riguardano principalmente le pensiline dei percorsi pedonali che collegano i vari padiglioni scolastici.

La circolare

Nella circolare diffusa dalla dirigente Venditti, con oggetto “Interdizione totale del plesso scuola primaria di via Quarto a seguito di sopralluogo dei vigili del fuoco“, viene confermato che l’istituto rimarrà chiuso fino a nuove disposizioni. “Si comunica altresì – si legge nella nota – che, in attesa del ripristino delle normali condizioni di sicurezza o di soluzioni alternative, sarà cura dei docenti predisporre le attività didattiche utilizzando la piattaforma istituzionale Classroom – Google Workspace. Seguiranno ulteriori comunicazioni sulle modalità di attivazione di una eventuale didattica a distanza”.

L’interdizione coinvolge esclusivamente la scuola primaria, mentre per la scuola dell’infanzia è stata limitata all’accesso al giardino retrostante l’edificio.