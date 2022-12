Latina, ciclista investito da un’auto perde la vita sul posto, indagini in corso

Incidente fatale stamattina lunedì 5 dicembre alla periferia di Latina dove un ciclista ha perso la vita a causa dell’impatto con un’autovettura. Secondo le indiscrezioni sul dramma, l’uomo sarebbe entrato in collisione con una macchina in Via Capograssa, vicino a Borgo San Michele alla periferia di Latina. A riportare la notizia è Latina Oggi.

A perdere la vita sarebbe stato un pensionato residente in zona di 85 anni. A nulla, purtroppo, sono valsi i tentativi di soccorso da parte del 118. La bici è finita nel canale a fianco della strada. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale che ora è al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Al momento sembra che la donna al volante dell’auto abbia urtato il ciclista senza accorgersene e che poi sia tornata indietro per verificare quanto accaduto.

