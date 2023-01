Latina, controlli del Nas in Rsa e case di riposo: sospese 5 strutture

I Carabinieri del Nas, durante le festività natalizie, hanno intensificato le verifiche in tutte le Rsa e case di riposo dove soggiornano persone anziane o portatrici di disabilità.

Le verifiche

I vari controlli sono stati effettuati per esaminare la corretta erogazione dei servizi di cura e di assistenza, dato il recente aumento della domanda di ospitalità. Infatti, in molti casi è stato notato come non sempre, con un numero di ospiti elevato, sia stata rispettata la qualità del servizio.

Durante le verifiche effettuate nella provincia di Latina, i Nas hanno rilevato ben 152 strutture irregolari su un totale di 607 Rsa, case di riposo, comunità alloggio e case famiglia presenti nel Lazio.

Le violazioni

Sono state accusate di violazioni penali 27 persone, mentre 133 per per illeciti amministrativi con una multa pari a 167 mila euro per carenze igienico-strutturali e autorizzative, presenza di un numero superiore di anziani rispetto alla capienza autorizzata, dispositivi medici e farmaci scaduti di validità, irregolarità nella gestione degli stupefacenti e alimenti in cattivo stato di conservazione.

L’ispezione

I carabinieri del Nas hanno effettuato un totale di 30 ispezioni. Di queste 19 solo nella provincia di Latina e in 13 casi hanno mostrato diverse irregolarità, riconducibili alla presenza di più ospiti rispetto al numero autorizzato e per la carenza di personale addetto all’assistenza.

Le multe

Inoltre hanno segnalato 8 attività richiedendo il ripristino delle condizioni organizzative, gestionali e di assistenza, mentre sono state sospese 5 tra Rsa e case di riposo. Infine hanno effettuato contravvenzioni a due strutture per un un importo complessivo di 16.666 euro.

© Riproduzione riservata