Latina, incidente nei pressi dello stadio: due persone in ospedale

Un grave incidente ha scosso la città di Latina nella mattinata di oggi, martedì 27 maggio. Erano circa le 10 quando, nei pressi dello stadio Francioni, lungo via Volturno, un violento impatto tra una moto Honda e una Renault Captur ha causato il ferimento grave di un uomo di circa 60 anni.

Incidente a Latina, tempestivi i soccorsi

Alla guida del motociclo c’era proprio l’uomo, sbalzato a terra in seguito all’urto, mentre al volante dell’auto una donna che, visibilmente scossa, è stata a sua volta trasportata in ospedale per accertamenti. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine da parte della Polizia Locale, giunta prontamente sul posto per effettuare i rilievi. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Subito dopo l’impatto, diversi passanti hanno allertato i soccorsi. I sanitari del 118 sono arrivati nel giro di pochi minuti e hanno stabilizzato il motociclista sul posto prima di trasferirlo d’urgenza all’ospedale Santa Maria Goretti. Le sue condizioni sono apparse da subito critiche, ma solo gli accertamenti clinici potranno chiarire l’entità dei traumi riportati. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Anche la conducente della Renault è stata accompagnata in ospedale, non per lesioni fisiche ma per lo stato di forte shock emotivo dovuto all’accaduto. Non sono stati segnalati altri veicoli coinvolti. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Incidente a Latina, dinamica da esaminare

Il tratto in cui si è verificato il sinistro non è nuovo a episodi simili. Via Volturno, a ridosso del centro cittadino e ad alto scorrimento, è spesso teatro di incidenti, anche a causa della complessità della viabilità e del flusso costante di veicoli, soprattutto nelle ore di punta. La Polizia, intanto, prova a fare luce sull’accaduto: la dinamica è ancora tutta da esaminare.

Nel frattempo, l’area è stata momentaneamente transennata per consentire i rilievi e agevolare la rimozione dei veicoli coinvolti. Il traffico ha subito rallentamenti, poi rientrati nel giro di un’ora.

© Riproduzione riservata