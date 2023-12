Latina, movida violenta: 30enne aggredito in strada, è grave

Latina, una brutale aggressione si è consumata in strada nella notte tra sabato e domenica sotto lo sguardo di decine di ragazzi che non hanno fatto nulla per fermare la violenza.

Vittima del pestaggio un trentenne che intorno all’una e trenta del mattino è stato circondato dal branco davanti a uno dei locali più alla moda di Latina.

Cosa abbia scatenato la furia non è chiaro, forse una spallata o forse un bicchiere accidentalmente rovesciato addosso. Ma almeno quattro persone si sono avventate sul giovane in un pestaggio in piena regola.

Schiaffi, pugni, calci nell'indifferenza degli altri presenti tranne qualche timido tentativo di calmare le acque che non è servito a placare la furia dei ragazzi.

All’arrivo dei sanitari del 118 il ragazzo era sdraiato per terra, messo in posizione laterale di sicurezza da un paramedico fuori servizio che si trovava casualmente da quelle parti, e che non ha esitato a prestargli primo soccorso.

Il giovane è ora al Santa Maria Goretti dove è arrivato in codice rosso con traumi in numerose parti del corpo e del cranio. È in prognosi riservata e le sue condizioni sono gravi sebbene per fortuna non sia in pericolo di vita.

Gli aggressori invece, se la sono data a gambe all'arrivo del personale sanitario e di loro non c'è traccia. Purtroppo, come spesso accade in questi casi, nessuno ha dichiarato di sapere chi fossero i quattro aggressori.

Ora le indagini si concentreranno sulle telecamere di sorveglianza per capire la dinamica e dare un volto ai violenti.

