Una decisione presa in autonomia dalla ditta che stava realizzando la nuova segnaletica orizzontale in zona

La notizia era stata data tempo fa dallo stesso sindaco Matilde Celentano: la pista ciclabile che attraversa Piazza del Popolo sarebbe stata cancellata per una parziale riapertura al traffico.

Invece un nuovo tratto di pista ciclabile, che collega la pista all’anello di Corso Matteotti con Via Diaz, proprio dove si attendono dei parcheggi, è stato rifatto. Nessun ripensamento da parte dell’amministrazione, solo un errore degli operai incaricati.

Sul sito Il caffè.tv, le dichiarazioni del consigliere comunale Dario Bellini che parla di un «tratto di pista ciclabile improvvisamente ed inaspettatamente comparsa in Piazza del Popolo», per poi continuare: «Ciò che mi lascia quantomeno perplesso è che questa azione di buon senso (la realizzazione di un tratto di pista ciclabile indispensabile, vista la riapertura al traffico veicolare di quel pezzo di piazza, per chi ad esempio in bici giungeva da via Diaz che si sarebbe trovato contro mano) strida con ciò che la sindaca Celentano ha dichiarato in tutte le sedi: “ho dato mandato agli uffici lo studio per far togliere le piste ciclabili nel centro storico”.

Bah! Magari questa pista ciclabile è la risposta degli uffici? O più semplicemente questa è la schizofrenia amministrativa che esce fuori quando si interviene senza avere effettuato uno straccio di approfondimento tecnico ed aver sviluppato un progetto».

Una decisione presa in autonomia

Sembra dunque una decisione presa in autonomia dalla ditta incaricata di eseguire la nuova segnaletica orizzontale in zona, una decisione dettata dal buon senso. Completare un tratto di strada in cui mancava, soltanto, quella parte di segnaletica orizzontale da completare. Bene, anzi male.

Male perché non essendo autorizzata, la pista andrà comunque cancellata. Dall’amministrazione pubblica hanno specificato che, nonostante per i prossimi mesi la pista resterà al suo posto, verrà comunque cancellata in favore dei lavori previsti.