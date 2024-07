Lavatrice, nessun prodotto pulisce così bene | Bucato profumato senza spendere un euro: ogni 2 mesi ricordati di farlo

La lavatrice non è mai stata così pulita: copia subito il metodo efficace ed economico per far splendere il tuo elettrodomestico.

Non serve acquistare di continuo solventi chimici costosi: ecco come fare ad avere sempre un bucato perfetto, cominciando dalla pulizia dello strumento che usi quotidianamente per lavare i tuoi indumenti.

Preparati a dire addio ai metodi tradizionali per tenere pulita la lavatrice: è questo il modo migliore, economico, ecologico e fai da te per una manutenzione a regola d’arte.

Bastano pochi semplici gesti, e i trucchi giusti, per prendersi cura della lavatrice. Scopri come si fa, e resterai stupito dalla semplicità e dalla rapidità di questo ottimo rimedio.

Lavatrice, come tenerla pulita senza spendere una fortuna

La lavatrice è uno strumento di uso quotidiano e, lavaggio dopo lavaggio, può rischiare di accumulare sporco, incrostazioni calcaree e muffa. Per questo motivo è una buona abitudine quella di prevenire la formazione del calcare ostinato, e per far sì che il bucato sia sempre pulito, occorre assicurarsi che anche la lavatrice lo sia.

In commercio esistono tanti prodotti che possono essere usati allo scopo di tenere la lavatrice pulita, ma sono abbastanza costosi e, purtroppo, non sempre funzionano. Per fortuna ci sono delle alternative valide, economiche e semplici. Si tratta di metodi veloci ed ecologici, che consentono di tenere la lavatrice in perfetto stato, a lungo. Scopriamo quali sono i trucchi fai da te.

Il metodo fai da te, economico ed ecologico

Ci sono almeno 3 metodi per prendersi cura della propria lavastoviglie, con ingredienti e strumenti che si hanno già abitualmente in casa, e senza l’utilizzo di appositi solventi e detersivi chimici costosi.

Innanzitutto si può optare per una combinazione di limone e dentifricio , perché riescono a svolgere un’ efficace azione pulente. Basta mettere un po’ di dentifricio sulla polpa interna di un limone, e inserire poi il limone nel cestello della lavatrice. A questo punto basta far partire un lavaggio, anche a freddo e, chiaramente, senza indumenti.

, perché riescono a svolgere un’ efficace azione pulente. Basta mettere un po’ di dentifricio sulla polpa interna di un limone, e inserire poi il limone nel cestello della lavatrice. A questo punto basta far partire un lavaggio, anche a freddo e, chiaramente, senza indumenti. Il secondo metodo fai da te ed efficace è quello del bicarbonato di sodio, in combinazione con l’ aceto . In questo caso occorre piegare la guarnizione della lavatrice e cospargerla con il bicarbonato, dopodiché basterà versare l’aceto per veder sparire la muffa e lo sporco.

in combinazione con l’ . In questo caso occorre piegare la guarnizione della lavatrice e cospargerla con il bicarbonato, dopodiché basterà versare l’aceto per veder sparire la muffa e lo sporco. Infine, si possono utilizzare le normali pastiglie per lavastoviglie. Basta prenderne un paio, inserirle nel cestello della lavatrice vuota, e far partire un programma di lavaggio a sessanta gradi. Così calcare e incrostazioni saranno solo un lontano ricordo.