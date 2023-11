Lazio 2-0 Celtic: Sarri sorride. Una doppietta di Ciro Immobile spinge la Lazio agli ottavi

Una Lazio che fatica molto in zona gol, più per suoi demeriti che per merito degli avversari, vince una partita fondamentale per accedere agli ottavi di Champions League in attesa della sfida tra Feyenoord e Atletico Madrid di questa sera

Primo Tempo;

Inizia il match! Lazio pericolosa al 5′ con Guendouzi che di testa non sfrutta un bel suggerimento di Felipe Anderson. La squadra di Sarri pressa alto e al 9′ sfiora il gol con Felipe Anderson che di testa mette alto ben servito da un ottimo Guendouzi. Al minuto 11 è Luis Alberto a lambire la traversa con una botta da fuori area.

Fase di stanca a metà primo tempo. Da segnalare solo il primo giallo ai danni di Taylor per un fallo su Isaksen. Ancora un giallo nei confronti degli scozzesi, stavolta è Johnston a finire sul taccuino del Direttore di Gara per un fallo ai danni di Felipe Anderson.

Tiro di Luis Alberto centrale al 40′, Hart fa sua la sfera senza problemi. Rovella prova da molto lontano al 43′ ma la conclusione è inguardabile. Finisce la prima frazione di gioco senza altre emozioni.

Secondo Tempo;

Si riparte e al 51′ palla gol per il Celtic che spreca una ghiotta occasione. Al 54′ è Castellanos ad impattare di testa ma la palla finisce altissima. Al 58′ brutta palla persa da Rovella che per poco non costa caro alla Lazio che due minuti più tardi sfiora il gol con Isaksen che incrocia bene il tiro su suggerimento di felipe anderson, sfera a lato di pochissimo.

Doppio cambio operato da Sarri, dentro Immobile e Pedro, fuori Castellanos e Felipe Andderson. Al 66′ ci prova Marusic ma la palla è alta. Altri due gialli per il Celtic al 71′ O’ Really e al 78′ Young. Al 79′ Luis Alberto spara alto da buonissima posizione.

Gol Lazio al 82′ con Ciro Immobile che beffa Hart dopo un tiro di Isaksen deviato da un difensore.

Raddoppio della Lazio al 85′ ancora con Immobile che con una gran giocata batte per la seconda volta l’estremo difensore scozzese.

La partita finisce con un brivido. L’arbitro assegna un rigore al Celtic per fallo di Patric su Oh ma il Var richiama il Direttore di Gara che rivede l’azione e annulla la sua decisione.

Pagelle;

Provedel (6) Una incomprensione con Gila stava per costare caro ai biancocelesti. Per il resto si destreggia in due belle parate nella ripresa.

Lazzari (6,5) Spinge e difende. Da quella parte con Isaksen la fascia funziona bene.

Patric (6,5) Sempre attento e prezioso, si destreggia bene anche se gli scozzesi non sono molto pericolosi.

Gila (6,5) Almeno due grandi chiusure evitano guai grossi alla difesa laziale. Buona prova dello spagnolo.

Marusic (6) Non brilla perchè pensa più a difendere che ad attaccare. Diligente.

Guendouzi (7) Sta dappertutto e i compagni lo sanno. Questo giocatore ha stoffa da vendere.

Rovella (5) Fa fatica forse a causa dell'infortunio ancora da smaltire. Da rivedere.

Luis Alberto (5,5) Dal Mago ci si aspetta sempre di più ma non incide, come del resto tutta la Lazio.

Felipe Anderson (6) Corre molto e si rende pericoloso ma a volte sbaglia le scelte negli ultimi 20 metri.

Castellanos (5,5) Lotta tanto ma gli arrivano solo palloni sporchi difficili da gestire.

Isaksen (7,5) Una spina nel fianco della difesa scozzese. Da sue iniziative nascono i due gol che regalano la vittoria ai biancocelesti. Ottima prestazione.

Pedro (6) Entra e rallenta il gioco dopo il doppio vantaggio. Esperienza.

Immobile (8) Due gol da bomber ritrovato. Grazie a lui la Lazio vede gli ottavi.

Cataldi (6) Da ordine al centrocampo sostituendo uno stanco Rovella.

Kamada (S.V.)

All. Sarri (6) I cambi danno la spinta per la vittoria ma la squadra fatica molto in zona gol.

Foto: profilo Facebook SS Lazio

© Riproduzione riservata