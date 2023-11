Sotto un diluvio che non ha smesso mai di battere sul campo del Servette, La Roma non va oltre il pari contro i padroni di casa. Giallorossi in vantaggio con lasolita rete di Romelu Lukaku nel primo tempo, svizzeri che dopo cinque minuti dall’inizio della ripresa trovano il pari grazie ad uno svarione difensivo di Cristante che lascia tutto solo Bedia di battere Svilar. Con questo risultato i ragazzi di Mourinho si qualificano al turno successivo, ma con la vittoria dello Slavia Praga sullo Sheriff, nell’altra partita del girone, Pellegrini e compagni sono quasi sicuri di dover disputare il playoff, in quanto ai cechi basterà non perdere nell’ultima partita per essere sicuri dl primo posto in classifica.

Primo Tempo

Ci prova subito, dopo 3 minuti la Roma, con una combinazione tra El Shaarawy e Aouar, il francese è sfortunato el rimpallo e la palla sfila sul fondo. Al 7′ si fa vedere il Servette con un tiro pericoloso dal limite dell'area, bravo Svilar a deviare in calcio d'angolo. Al 10′ ancora la squadra svizzera prova il tiro con Cognat, che finisce però al lato. Al 12′ Stevanovic serve Bolla che prova il tiro, attento Svilar a bloccare in due tempi.

Due minuti dopo, Dybala serve Celik nello spazio, cross del laterale, Lukaku ed El Shaarawy arrivano tardi all’appuntamento con la sfera. Grande azione di Llorente al 21′, che si incunea nella difesa avversaria, serve Lukaku che di prima intenzione non sbaglia e porta la Roma in vantaggio. Ancora Lukaku al 25′ prova la via del gol, servito da El Shaarawy prova la botta, pallone che finisce alto. Si fa vedere il Servette con Cognat, che dopo una bella azione, prova il tiro dal limite, sfera alta.

Grandissima occasione per la Roma al minuto 35, Aouar serva El Shaarawy sulla sinistra, cross del faraone ma sia Dybala che Lukaku ciccano il pallone a due passi dalla porta del Servette. Al 43′ ripartenza del Servette che entra in area dalla sinistra con Bolla che prova il destro, blocca a terra Svilar. Grandissima parata di Svilar al 45′ su tiro di Kutesa, il numero 99 giallorosso si allunga e con la mano di richiamo devia il pallone destinato sotto gli incroci. È l’ultima emozione del primo tempo, infatti dopo due minuti di recupero finisce la prima frazione con la Roma in vantaggio 1-0.

Secondo Tempo

Al 50′ Stevanovic crossa dalla destra, manca l’intervento Cristante, Bedia stoppa al centro dell’area e con un tocco morbido beffa Svilar, e porta il Servette sull’1-1. Al 57′ Kutesa taglia centralmente e imbuca per Bedia, Svilar interviene in uscita bassa e chiude in angolo. Al minuto 63 Dybala, dopo un uno due con Lukaku, si trova atu per tu con Frick ma spara alto.

Si fa pericolosa al minuto 70 la squadra svizzera con Stevanovic, che prova il tiro dalla destra, attento Svilar a bloccare la sfera. Al 72′ Lukaku serve Dybala in area di rigore, l’argentino calcia, para il portiere avversario. Al minuto 77 combinazione sulla destra tra Spinazzola e Pellegrini, cross teso sul quale interviene bene Frick in uscita bassa.

Al minuto 86 Lukaku copre il pallone al limite dell’area, serve Pellegrini che calcia, pallone che finisce al lato. Dopo 6 minuti di recupero finisce la gara sul risultato di 1-1.

Le Pagelle

Svilar: 6

Sempre attento e reattivo, come quando compie una grandissima parata su tiro di Kutesa, non può nulla sul gol del Servette

Llorente: 6

Sua l’azione e l’assist per il gol di Lukaku, sempre attento in fase difensiva

Cristante: 5,5

Torna a giocare al centro della difesa, dopo un buon primo tempo, sbaglia l’intervento nell’azione dell’1-1

Ndicka: 5

Soffre un po’ Stevanovic, non si propone mai in fase offensiva anche perchè deve coprire le avanzate di El Shaarawy, viene ammonito e salterà l’ultima gara del girone

Celik: 6

Una spinta continua sulla fascia destra, in un paio di occasioni mette dei bei cross he i compagni non sfruttano

Bove: 6,5

La solita partita tutta forza e sostanza, corre per due

Paredes: 6

Si piazza in mezzo al campo e fa girare il pallone e la squadra in modo perfetto, soffre nel secondo tempo quando i ritmi si alzano

Aouar: 6

Moto perpetuo, si propone bene in appoggio agli attaccanti, e da una mano anche in fase difensiva, lascia il campo dopo 56 minuti

El Shaarawy: 6

Prova a creare pericolo sulla fascia sinistra, peccato però he si dimentica che dovrebbe anche difendere, manda sempre in difficoltà Ndika

Dybala: 6,5

I soliti tocchi di gran classe, dal suo piede partono sempre i pericoli della squadra giallorossa

Lukaku: 7

Quando vede la porta davanti a se non sbaglia mai, realizza il quarto gol della sua Europa League

Pellegrini: (56′): 5,5

Entra in un momento della gara in cui dovrebbe prendere in mano la squadra, invece non riesce ad essere mai decisivo

Spinazzola (74′): 5,5

Prova a mettere in difficoltà il Servette sulla fascia sinistra, ma sembra non in buona serata

Belotti (81′): s.v.

Sanches (81′): s.v.

