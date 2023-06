Lazio, dalla Regione 1,3 mln euro ai Comuni per valorizzare dimore e parchi storici

Fondi per un totale di 1.289.440,91 euro da destinare alla valorizzazione di dimore storiche, parchi e giardini di interesse culturale che si trovano nel Lazio. È quanto ha deciso di stanziare la Giunta regionale, presieduta da Francesco Rocca.

Restauro, manutenzione e messa in sicurezza

La Regione Lazio ha approvato, su proposta dell’assessore alla Cultura Simona Baldassarre, la delibera per la concessione di contributi per interventi di restauro, manutenzione ordinaria e messa in sicurezza dei Beni accreditati nella rete regionale, da attribuire, mediante avviso pubblico, a favore degli Enti locali per il biennio 2023-2024.

Ville, parchi, giardini e dimore storiche

“Ville, parchi, giardini, dimore storiche. La nostra Regione è uno scrigno da scoprire, ricco di bellezze uniche- ha dichiarato l’assessore Baldassarre- Di questo patrimonio ci dobbiamo prendere cura, per far sì che i nostri cittadini possano goderne e per poterlo tramandare alle future generazioni.

Un milione e trecentomila euro a favore dei Comuni

Oggi abbiamo approvato la concessione di 1.300.000,00 euro a favore dei Comuni, che aiuteranno i sindaci, da sempre in trincea a difesa dei territori, a proteggere e valorizzare quella che è l’anima culturale del Lazio”. (Com/Dip/ Dire) (Foto copertina Casa Lawrence Picinisco, tratta dal portale Living Ciociaria)

