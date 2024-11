Lazio. Spettacolo dal vivo, stanziato circa 1 milione per progetti culturali

La Regione Lazio ha pubblicato la graduatoria dei progetti vincitori dell’avviso pubblico per la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo. Con un finanziamento complessivo di oltre 996mila euro, destinato a 43 progetti, il Lazio si prepara ad accogliere una serie di iniziative che promuoveranno la musica, il teatro e la danza in luoghi di grande valore storico e culturale, dal cuore delle città fino ai parchi archeologici e le dimore storiche.

Previsti progetti culturali immersivi nelle bellezze laziali

L’obiettivo del bando è quello di valorizzare il patrimonio artistico del Lazio, coinvolgendo 60 comuni con un calendario di oltre 500 eventi fino a settembre 2025. Tra le realtà beneficiarie, 28 enti pubblici hanno ricevuto complessivamente più di 633mila euro, mentre 15 soggetti privati, tra associazioni, fondazioni e cooperative, hanno ottenuto circa 363mila euro, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il sostegno finanziario copre fino all’80% dei costi ammissibili, con un massimo di 25mila euro per progetto, offrendo così una concreta opportunità agli enti culturali di sviluppare proposte di alta qualità.

Questi eventi si svolgeranno in luoghi simbolo del Lazio, coinvolgendo un patrimonio unico, che comprende le Necropoli etrusche di Cerveteri e Tarquinia, siti UNESCO, le storiche Ville di Tivoli, e importanti parchi archeologici come quello dell’Appia Antica e di Ostia Antica. La Rete regionale delle dimore storiche, unita ai cammini spirituali come la Via Francigena, il Cammino di San Francesco e quello di San Benedetto, offrirà un palcoscenico unico dove il fascino della storia si fonde con le arti performative.

Le dimore storiche, i giardini e i complessi architettonici diventeranno spazi dedicati a spettacoli, offrendo al pubblico l’opportunità di esplorare la bellezza del Lazio attraverso un’esperienza immersiva. I parchi e i giardini storici si trasformeranno in teatri naturali, mentre i siti archeologici diventeranno lo scenario per performance che abbracciano la tradizione e l’innovazione artistica, trasformando il modo in cui le persone vivono e interpretano il patrimonio culturale della regione.

Per incentivare la conoscenza dei siti storici e archeologici, sono previsti anche laboratori, incontri e attività didattiche; i progetti finanziati mirano così a creare dunque un connubio tra educazione e intrattenimento, coinvolgendo un pubblico di tutte le età e promuovendo il turismo culturale.