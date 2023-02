Lazio, vince Rocca: nel Pd romano i preferiti sono Daniele Leodori ed Eleonora Mattia

Elezioni nel Lazio, vince Francesco Rocca, tuttavia nel Pd vanno forte Daniele Leodori ed Eleonora Mattia.

Elezioni regionali Lazio, le preferenze per provincia e partito

A Roma a guidare il partito della premier Meloni, sono: Micol Grasselli supera i 15 mila voti, lo seguono Giancarlo Righini e Marco Bertucci. La capolista Roberta Angelilli segue il consigliere uscente Massimiliano Maselli e i candidati Marco Bertucci e Emanuela Mari.

In FdI però, grande riconoscimento a Viterbo per Daniele Sabatini, oltre i 10.200 voti, e ottimo riscontro a Rieti per Pasquale Michele Nicolai.

Nella Lega guidano la classifica dei più votati, sul dato parziale romano, Giuseppe Cangemi, consigliere uscente, Paolo Della Rocca e Laura Cartaginese. In Forza Italia spicca il nome di Fabio Capolei, sopra quota 2.200 voti.

Nel Movimento 5 Stelle la capolista è la stessa candidata presidente Donatella Bianchi. A Roma, però, dai dati parziali della tarda serata appare terza. Sopra di lei Adriano Zuccalà, sindaco decaduto di Pomezia e Vincenzo D’Antò.

I preferiti nella Capitale: anche Leodori e Mattia

I nomi preferiti dagli elettori nella Capitale sono quattro: gli uscenti Daniele Leodori, Eleonora Mattia e Michela Califano, e Mario Ciarla, ex presidente di Arsial. Tra i nomi più gettonati a Frosinone ci sono l’uscente Sara Battisti, quasi quattromila e 700 voti, e Antonio Pompeo, ex presidente della provincia, che conta oltre tremila e 200 preferenze.

Buone notizie anche il capolista di Rieti e provincia Leonardo Ranalli, supera le 2.500 preferenze. Un trionfo a Viterbo, tra i dem, Enrico Panunzi e Alessandra Troncarelli: il primo insegue la soglia dei diecimila voti, la seconda sfonda le settemila.

© Riproduzione riservata