Quest’azienda italiana assume un fiume di gente: ti sistemi davvero per la vita

Questa azienda sta assumendo, l’occasione è d’oro: ecco cosa devi fare.

Non è un periodo storico facile, dal punto di vista economico e lavorativo. A partire dalla pandemia di Covid-19 del 2020, infatti, molte aziende italiane e non solo hanno iniziato a vivere periodi di difficoltà produttiva che hanno determinato la necessità di ridurre le uscite economiche, quindi gli stipendi e gli investimenti.

Molti lavoratori dipendenti, anche con contratti stabili e a tempo indeterminato, si sono visti obbligati alla cassa integrazione, mentre per altri sono sfumate possibilità di aumento dello stipendio o di miglioramento della posizione lavorativa, con conseguenze economiche non indifferenti.

In un contesto del genere, sono molti i cittadini che stanno cercando una nuova opportunità lavorativa, più stabile e sostenibile anche dal punto di vista dello stipendio. Proprio a proposito di questo, c’è un’azienda tutta italiana ma stimata e conosciuta in tutto il mondo che sta assumendo nuovo personale: ecco di che cosa si tratta e cosa si deve fare per essere assunti.

Quale azienda cerca personale

Se i Ferrero Rocher sono uno dei tuoi dolci preferiti e l’idea di lavorare per un colosso italiano famoso in tutto il mondo ti stuzzica, allora questa potrebbe essere l’occasione giusta per te. Con i suoi 38mila collaboratori sparsi per i 31 stabilimenti in giro per il mondo, Ferrero è un leader nella produzione dolciaria fin dalla sua fondazione, avvenuta ad Alba nel 1946 per volontà di Pietro Ferrero.

Al momento, Ferrero sta assumendo in Piemonte, in Lombardia, in Campania e in Lazio e le posizioni aperte sono varie, dal marketing fino alla ricerca e sviluppo, passando per i settori della logistica e della produzione. Per scoprire tutte le posizioni aperte è necessario visionare il sito web di Ferrero nella sezione Lavora Con Noi, nella quale si possono leggere nel dettaglio tutti gli annunci e i requisiti richiesti per ogni offerta lavorativa.

Cosa offre Ferrero

Ferrero offre a tutti i suoi dipendenti un ambiente stimolante e gratificante dove il benessere del lavoratore è in primo piano: non mancano infatti programmi di formazione e sviluppo pensati proprio per consentire a ogni dipendente di esprimere tutto il proprio potenziale. Una volta inviato il Curriculum Vitae, si potrebbe essere chiamati per un colloquio nella sede per la quale ci si è applicati: in questa fase, sarebbe utile farsi trovare pronti anche in merito alla storia dell’azienda che, se conosciuta dai potenziali candidati, dà all’esaminatore un feedback di certo positivo.