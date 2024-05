Lavatrice, a cosa servono esattamente le tre vaschette: hai sempre sbagliato tutto

Senza lavatrice ormai non si può stare: ecco come usarla al meglio.

Comoda, pratica ed efficiente, la lavatrice consente di lavare una gran quantità di abiti in poco tempo. Dividendo quelli chiari da quelli scuri ed escludendo i tessuti più delicati, che necessitano di un lavaggio a mano o a parte, la maggior parte degli indumenti si può comodamente lavare in lavatrice: nel giro di un paio d’ore, a seconda del programma selezionato, saranno pronti per l’asciugatrice o lo stendibiancheria.

Le lavatrici moderne hanno molteplici programmi tra cui scegliere e imparare a conoscerli consente di ridurre al minimo la possibilità di errore, quindi quella di rovinare un capo. Quando non si sa cosa scegliere, però, l’opzione migliore rimane quella del lavaggio in acqua fredda, massimo 30 o 40 gradi e con una centrifuga non troppo potente.

Oggi, però, non parliamo di programmi della lavatrice ma del suo cassetto, quello nel quale vengono inseriti i detersivi e gli additivi. Probabilmente anche tu hai sempre sbagliato nell’usarlo! Ecco qual è il significato di ogni scomparto e cosa ci va davvero inserito.

Tutta la verità sul cassetto della lavatrice

Quando si prepara una lavatrice, prima si inseriscono nel cestello tutti i capi da lavare, cercando di uniformarli per colore e per tessuto, poi si sceglie il programma con il quale lavarli e infine si preparano i detersivi, da inserire nel cassetto. Il detersivo va inserito nello scomparto più a sinistra e va dosato nelle quantità indicate sul flacone: metterne di meno inficia sull’esito del lavaggio e metterne di più, invece, richiede più acqua per il risciacquo e comporta uno spreco di risorse.

L’ammorbidente, invece, va inserito nello scomparto centrale e, in generale, in quello più piccolo ed indicato da un piccolo fiore. Anche in questo caso è fondamentale osservare le indicazioni riferite alla quantità poiché, essendo un prodotto che non subisce il risciacquo, potrebbe rovinare i vestiti.

A cosa serve lo scomparto più a destra

Uno scomparto spesso vuoto e inutilizzato è quello più a destra, pensato per il pre-lavaggio. Qui andrebbero inseriti gli additivi smacchianti, igienizzanti o anti-odore che si vuole applicare sui capi prima del lavaggio vero e proprio, così che agiscano specificatamente a seconda delle esigenze. Nel caso di capi bianchi, per esempio, si può mettere un po’ di candeggina o uno sbiancante specifico, oppure nel caso di capi della palestra si può aggiungere dell’igienizzante così che spariscano odori ed eventuali batteri.