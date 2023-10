Le Castagne sono sempre buone, arrosto o bollite nelle sagre in tutto il Lazio

Le castagne sono il frutto del castagno e sono spesso associate alla stagione autunnale, arrivano con l’autunno e vengono utilizzate in molte preparazioni culinarie, come la castagnata o il purè di castagne o arrostite. È anche un ingrediente chiave in alcune ricette tradizionali, come il montebianco. Un alimento versatile con un sapore distintivo e ricco di nutrienti.

In che modo si mangiano le castagne

Possono essere mangiate in vari modi, a seconda delle preferenze personali e delle tradizioni culinarie. Ecco alcuni modi comuni per mangiarle:

Arrosto: Le castagne sono spesso arrosto come snack o street food. Prima di cuocerle, è importante incidere la parte superiore della buccia per evitare che esplodano durante la cottura. Si possono arrostire su un fuoco aperto, in un forno o su una piastra.

Bollite: Possono essere bollite in acqua salata fino a diventare tenere. Questo metodo è spesso utilizzato per preparare purè di castagne o altri piatti a base di castagne.

Purea: Dopo essere state bollite o cotte al forno, possono essere schiacciate o frullate per creare una purea. Questa purea può essere utilizzata come contorno o ingrediente in varie ricette dolci e salate.

Zuppa: Le castagne possono essere aggiunte a zuppe e brodi per conferire loro un sapore ricco e una consistenza cremosa.

Dolci: Vengono spesso utilizzate nella preparazione di dolci, come il montebianco o i marron glacé. Possono anche essere utilizzate in torte, biscotti e altri dessert.

Farina: Le castagne possono essere macinate per ottenere farina, che può essere utilizzata per preparare pancake, gnocchi o altri prodotti da forno.

Ripiene: Alcune ricette ne prevedono l’uso come ripieno per carni, pollame o verdure.

La scelta del metodo di preparazione dipende come sempre dalle preferenze personali, le castagne sono versatili e possono essere utilizzate in una varietà di modi sia in cucina dolce che salata.

Festa della Castagna a Vallerano

Sagra delle Castagne – Soriano nel Cimino, Viterbo

