Riconoscete questa bimba? È la più bella de Il Paradiso delle Signore: impossibile non riconoscerla

Eccola, piccola e paffutella: oggi è una delle più belle della soap opera.

Il Paradiso delle Signore è una serie tv iniziata l’8 dicembre 2015 ed ancora in onda, su Rai 1. Sebbene le prime due stagioni siano andate in onda con la forma della serie tv a cadenza settimanale trasmessa in prima serata, a partire dalla terza stagione ha preso la forma della soap opera e quindi va in onda dal lunedì al venerdì alle 16, sempre su Rai 1.

Vagamente e liberamente ispirata a Al Paradiso delle Signore di Emile Zola, in effetti riprende un fatto di cronaca: a Milano, infatti, è realmente esistita una bottega chiamata così, tra gli anni Cinquanta e gli anni Sessanta. Le riprese della soap opera vengono svolte ai Teatri di posa Videa di Roma e, di stagione in stagione, sempre più pubblico si è affezionato al prodotto.

I telespettatori sono ormai giunti all’ottava stagione e sono in attesa della nona, che dovrebbe arrivare prossimamente. Nell’ultima andata in onda hanno visto la famiglia Puglisi trasferirsi a Milano per raggiungere Maria. Adelaide, nel frattempo, scopre di avere una figlia a Ginevra e quindi si trasferisce lì, lasciando Marcello. Al Paradiso, invece, arrivano due nuove veneri, Delia e Agata e viene aperta anche la sezione di abbigliamento maschile. Infine, l’inventrice della minigonna Mary Quant accetta una collaborazione.

Oggi, però, vi sottoponiamo un quiz: guardate bene questa bambina e cercate di scoprire di chi si tratta! È una grande attrice italiana, nonché uno dei volti de Il Paradiso delle Signore.

Chi è la splendida bambina

Vi diamo qualche indizio, se non siete ancora riusciti a capire di chi si tratta. L’attrice in questione ha iniziato a lavorare quando aveva 6 anni, per uno spot del Carosello. Subito dopo, ancora bambina, ha lavorato come modella per alcune campagne fotografiche ed in seguito ha recitato in fiction, film e soap opera. La si ricorda soprattutto per la sua presenza in Incantesimo, La Piovra e Cento Vetrine!

Ebbene sì, è proprio Vanessa Gravina, la Adelaide di Sant’Erasmo de Il Paradiso delle Signore. La fotografia che vi abbiamo mostrato l’ha condivisa lei stessa: le fu scattata durante uno shooting fotografico per Vogue!

Le parole di Vanessa Gravina

“Quando posavo per delle foto mi annoiavo tantissimo” ha detto la Gravina in merito al suo lavoro da attrice e modella, già da bambina. “A me piaceva fare i caroselli perché interpretavo qualcosa, interagivo con altri” ha poi aggiunto.