L’eterna indecisione fra fiori freschi e artificiali: tutti i pro e i contro

Piante e fiori hanno da sempre un ruolo di primo piano nella vita di ciascuno di noi, sia nella quotidianità che nelle occasioni speciali. Basti pensare ai balconi e terrazzi arricchiti di vasi di ogni tipo, ai fiori che vengono piantati ogni anno nel proprio giardino e, naturalmente, a quelli che adornano le varie stanze della casa.

Come dimenticare, poi, i fiori regalati nelle varie ricorrenze, quelli donati per dire “ti amo” o semplicemente “grazie” per una cortesia ricevuta; oppure le piante donate e ricevute per celebrare i nuovi inizi: una nuova casa, una nuova attività, una lieta novella. Insomma, il verde è presente nella vita di tutti e tutti hanno bisogno di un po’ di verde nella propria vita perché dona allegria, benessere e, cosa non da poco, è un ottimo complemento d’arredo.

Non sempre però il verde è reale, c’è anche chi ama i fiori secchi o artificiali per motivi di praticità e perché sono naturalmente duraturi e non richiedono cure continue. Ma qual è la scelta migliore? È meglio puntare su fiori freschi o su quelli finti e, cosa ancora più importante, quali sono i vantaggi e gli svantaggi di una scelta o dell’altra?

Molto dipende dal gusto personale, certo, dal tempo che si ha a disposizione, dalle proprie esigenze, da una certa inclinazione naturale e, nel caso di un regalo, dall’occasione e dalla persona che li riceverà. Di certo i fiori freschi sono molto più belli e hanno degli aspetti positivi sulla salute non da poco; di contro i fiori artificiali sono più economici e richiedono poca manutenzione.

Fiori freschi: tutti i vantaggi del puntare sui fiori veri

Inutile negarlo: ricevere un bel mazzo di fiori freschi e profumati fa sempre piacere a tutti, così come è sempre motivo di orgoglio mostrare i fiori rigogliosi piantati nel proprio giardino o il terrazzo strabordante di vasi fioriti super colorati. Ma chi pensa che si tratti una semplice scelta estetica dovrà ricredersi: piante e fiori fanno bene alla salute psico-emotiva e diversi studi hanno dimostrato come prendersi cura del verde abbassi i livelli di stress e nervosismo e migliori l’umore. Non c’è da stupirsi se si pensa che fiori e piante sono a tutti gli effetti degli esseri viventi con i quali le persone scambiano energie.

Ecco allora che scegliere dei fiori freschi di cui circondarsi, o da regalare, è sempre un’ottima scelta: oggi si ha anche la comodità di ordinare fiori a domicilio ricevendoli comodamente a casa propria o facendoli recapitare alla persona alla quale vogliamo donarli, risparmiando tempo ed energie e con la certezza di avere fiori freschissimi.

Una comodità non da poco se si pensa che per inviare fiori freschi o farseli recapitare a casa propria basta scegliere online le specie che si amano di più e realizzare così bellissime composizioni in modo semplice e veloce, senza l’incombenza di dover impiegare tempo a sceglierli e trasportarli, evitando anche che si rovinino lungo il tragitto.

Optare dunque per i fiori freschi o delle splendide piante fiorite è sicuramente una scelta da prediligere, non solo per impreziosire la propria casa, regalandosi così benessere e positività, ma anche nel caso in cui si voglia fare un dono per un evento speciale o una ricorrenza: regalare una pianta vera o un mazzo di fiori freschi è un gesto sempre molto elegante ed apprezzato.

Fiori artificiali: quando sceglierli e quando è meglio evitarli

Scegliere fiori freschi presenta, dunque, innumerevoli vantaggi, mentre uno degli svantaggi principali è quello di vederli appassire presto, motivo per il quale molte persone preferiscono dirigere la propria attenzione su fiori secchi o artificiali. I fiori secchi rappresentano un ottimo compromesso per chi desidera abbellire la propria casa in maniera più duratura, perché ovviamente hanno una vita più lunga rispetto ai classici fiori freschi, tuttavia sono assolutamente sconsigliati nel caso di un regalo.

L’alternativa è quella di optare per fiori artificiali che regalano sicuramente un impatto estetico immediato e hanno il vantaggio di non avere una durata limitata nel tempo. Molto spesso vengono scelti per gli interni delle case e per abbellire i balconi, soprattutto in quei casi in cui non ci sono le condizioni per coltivare fiori e piante vere, magari per via di un’esposizione non proprio ottimale.

Naturalmente i fiori artificiali o le piante finte possono essere una ottima scelta per arredare la propria casa e dare un tocco di colore e allegria ad ambienti un po’ spogli, specie per chi ha poco tempo da dedicargli, perché richiedono poca manutenzione: basta, infatti, spolverarli o lavarli a seconda del materiale con il quale sono realizzati. È invece preferibile non scegliere mai fiori finti nel caso si tratti di un regalo perché non hanno la stessa valenza simbolica e lo stesso fascino dei fiori freschi.

© Riproduzione riservata