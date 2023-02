Come aumentare la visibilità del tuo brand sul web

Con la diffusione di Internet e degli onnipresenti smartphone, oggi qualsiasi attività o azienda ha bisogno della presenza online. Il canale digitale è qualcosa di cui non si può più fare a meno, sia per trovare nuovi clienti per il tuo business, sia per restare in contatto con i clienti abituali. Come fare, quindi, per aumentare la visibilità del tuo brand nel labirinto della rete? Ecco alcuni utili suggerimenti per aiutarti a posizionarti meglio sui motori di ricerca e farti trovare più facilmente dai clienti.

Trovare una buona web agency

Le web agency si occupano di creare la strategia perfetta per le esigenze del tuo brand, a partire dallo sviluppo o dall’ottimizzazione del tuo sito web. Gli esperti del settore ti potranno seguire passo per passo in tutte le fasi del tuo business, aiutandoti a posizionare il tuo sito sui motori di ricerca come Google e aumentando così il tuo fatturato. I professionisti di https://www.rekuest.com/ , ad esempio, hanno reparti dedicati a tutti i processi di cui hai bisogno: dallo sviluppo del sito ai Social Media Manager, dagli specialisti di SEO ai creatori di contenuti. Vediamo ora alcune delle strategie e dei processi che una web agency com Rekuest può mettere in atto per migliorare la visibilità del tuo brand.

Sviluppo e ottimizzazione del sito

È il primo passo per un business di successo: il tuo sito sarà il tuo biglietto da visita agli occhi dei clienti, la prima cosa che guarderanno per trovare informazioni sul tuo brand. Per questo è fondamentale avere un sito performante, quindi con un caricamento rapido e una grafica accattivante, oltre che una certa facilità di navigazione per permettere ai potenziali clienti di trovare subito il prodotto o il servizio che stanno cercando. I contenuti presenti sul sito devono essere di facile comprensione e ottimizzati per i motori di ricerca, così da posizionarsi meglio rispetto ai siti dei competitor.

Search Engine Marketing

La SEM, acronimo di Search Engine Marketing, serve a promuovere a pagamento il proprio sito sui motori di ricerca. Attraverso questo tipo di marketing si possono inserire sui motori di ricerca dei banner e degli altri tipi di annunci pubblicitari a pagamento, per generare conversioni sul tuo sito. La SEM è una strategia molto utile, ma c’è bisogno di una web agency che sappia come creare una campagna efficace che permetta di gestire al meglio il tuo budget.

Social Media Management

Oggi qualunque azienda deve avere dei canali social, per essere certi di raggiungere un bacino di utenti il più ampio possibile. I social, oltre ad essere frequentati da milioni di utenti (e potenziali clienti), danno la possibilità di interagire con loro in maniera immediata, per ottenere richieste di informazioni, ma anche feedback sui servizi e sui prodotti che offri. Una buona web agency sa come comunicare su ogni social, da Facebook a Twitter, da Instagram a TikTok.

