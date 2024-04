L’Hotel Caruso Belmond di Ravello inaugura la stagione con il Brunch di primavera

Il Caruso, a Belmond Hotel, Amalfi Coast, ha riaperto agli ospiti il 28 marzo scorso. Una riapertura subito vivace e con belle presenze, con un’occupazione quasi al massimo e ospiti felici, grazie anche alle ottime condizioni meteo.

Come la precedente, anche la nuova stagione sarà caratterizzata dalla consueta attenzione ai dettagli, dalla passione che anima il Team della struttura e dalla bellezza della location, un palazzo storico dell’XI secolo perfettamente inserito nel contesto di Ravello (Salerno), patria dell’ozio creativo, stretta fra cielo e mare, in un contesto suggestivo fatto di terrazzamenti e colline, di ispirazione e silenzio, ma anche dei tipici colori della Costiera Amalfitana, e dei sapori inconfondibili.

Il talento e l’estro dell’Executive Chef Armando Aristarco costituiranno ancora una volta l’elemento portante della gastronomic revolution che caratterizza la struttura: la Dieta Mediterranea come tema conduttore delle esperienze degli ospiti e degli eventi che si svolgeranno al Caruso.

Dieta mediterranea intesa non soltanto da un punto di vista prettamente culinario ma come vuole la parola di origine greca dieta, intesa come stile di vita caratterizzato da buone pratiche e da una ricerca del benessere con un’accezione più ampia e completa.

Il legame con il territorio sarà ancora una volta il leitmotiv imprescindibile: dalla nuova collaborazione con il Parco Archeologico di Pompei, in via di definizione, all’attenzione al patrimonio storico e culturale di Ravello.

E poi le esperienze a contatto con la natura: un tour in barca che si trasforma nella scoperta di una riserva naturale di grande fascino e bellezza, la Baia di Ieranto, il trekking che diventa passeggiata culturale su un sentiero, quello delle Formichelle, situato nel vicino comune di Tramonti dove, anticamente, le pazienti e coraggiose donne della Costiera Amalfitana, trasportavano le ceste cariche di limoni dalle colline fino al mare. Il management della struttura ha investito nella messa in sicurezza del sentiero opportunamente corredato di cartellonistica per creare, ancora una volta, un nodo imprescindibile non solo con gli ospiti, ma con la comunità locale.

Il Caruso si conferma vate di un’accoglienza fatta di cultura, territorio, professionalità e tanta passione. La bellezza dell’Hotel Caruso risiede non solo nell’architettura e nei dettagli raffinati dell’edificio stesso, ma anche nei suoi lussureggianti giardini terrazzati e nelle incredibili vedute panoramiche sul Mar Tirreno.

Ogni angolo dell’hotel è stato curato con attenzione per offrire agli ospiti un’esperienza indimenticabile di comfort e bellezza, come i servizi che sono all’altezza delle aspettative più esigenti: dall’esclusivo ristorante con lo chef di fama internazionale, alla Spa di lusso, tutto è pensato per garantire un soggiorno di lusso e relax. Inoltre, il personale cortese e attento è sempre pronto ad accogliere gli ospiti con un servizio impeccabile e una calda ospitalità. L’Hotel Caruso di Ravello infatti si distingue anche per la sua capacità esclusiva di accogliere gli ospiti e farli sentire come a casa.

Il Brunch di Pasquetta al Caruso

Un Brunch di Pasquetta sulla costiera amalfitana, con i suoi sapori mediterranei e una vista mozzafiato sul mare, offre un’esperienza unica che unisce il piacere della gastronomia alla bellezza naturale.

Maestoso non solo per il suo paesaggio mozzafiato, il Caruso, ma anche per la sua eccellente proposta gastronomica che celebra i sapori autentici della Campania.

Lo scorso lunedì di Pasquetta, gli ospiti dell’Hotel Caruso hanno avuto il privilegio di deliziarsi con un brunch unico nel suo genere, che ha offerto una panoramica della cucina campana e della sua tradizione culinaria senza tempo.

L’evento è iniziato con un omaggio ai classici napoletani, con il casatiello, le bruschette e i calzoncini fritti che hanno stuzzicato l’appetito dei presenti. Questi antipasti, arricchiti dalla freschezza dei prodotti locali, hanno dato il via a un viaggio gastronomico indimenticabile.

Tra le proposte principali, la frittata di cipolla ramata e provola di Tramonti ha rubato la scena con la sua combinazione di sapori intensi e la consistenza cremosa, mentre una selezione di salumi e mozzarella ha soddisfatto i palati più esigenti con la sua semplicità raffinata.

Ma il vero protagonista del brunch è stata la lasagna napoletana, preparata con cura secondo la ricetta tradizionale che ha reso celebre questa pietanza in tutto il mondo. Accanto alla lasagna, i paccheri con carciofi violetti di Schito e salsiccia hanno rappresentato un’eccellente interpretazione dei sapori locali, offrendo un’esplosione di gusto in ogni boccone.

Per i buongustai amanti della carne, l’arrosto di coscia di agnello si è rivelato un’autentica delizia, con la sua carne tenera e succulenta che si scioglieva in bocca. Mentre per coloro che prediligono il mare, una grigliata di gamberi, scampi e calamari freschissimi ha regalato un assaggio del Tirreno, preparato con maestria e presentato con eleganza.

Infine, per concludere in dolcezza, la pastiera napoletana, il casatiello dolce e la colomba pasquale hanno incantato gli ospiti con la loro squisita dolcezza, mettendo la ciliegina sulla torta di questo memorabile brunch all’Hotel Caruso.

Il brunch all’Hotel Caruso non è stato solo un’esperienza culinaria, ma un viaggio sensoriale attraverso i sapori, i profumi e le tradizioni della Campania, che ha lasciato un’impronta indelebile nei cuori e nei palati di coloro che vi hanno preso parte. Un’esperienza da gustare e riprovare ancora nel corso della stagione..