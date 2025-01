LIDL, il 2025 parte con una MAZZATA tremenda | Il prodotto più amato è stato tolto dal mercato: era pericolosissimo

Ecco qual è il prodotto LIDL che tutti i clienti della nota catena di supermercati e discount rimpiangono.

In nessuno dei punti vendita Lidl presenti in Italia si trova questo alimento di origine vegetale e il motivo è inaspettato.

LIDL, la drastica decisione che ha lasciato senza parole i clienti della nota catena di supermercati

Il marchio Lidl è un punto di riferimento per tutti coloro che fanno la spesa in Italia e non solo. La catena infatti, ha punti vendita lungo tutto lo stivale, da nord a sud del Bel Paese e molti altri paesi europei. Si parla di oltre 750 punti vendita che impiegano 22.000 dipendenti, solo entro i confini nazionali. Il successo dei negozi del brand è legato alla vastissima offerta di prodotti e anche ad un assortimento, che permette di scegliere tra tantissime referenze.

Nei negozi Lidl infatti, si trovano generi alimentari, casalinghi, prodotti dedicati al tempo libero, allo sport, piccoli e grandi elettrodomestici. Insomma, c’è tutto quello che serve per la vita in casa e non solo. I clienti scelgono Lidl perché è, da anni e anni, sinonimo di garanzia di qualità e di convenienza. Tuttavia, un prodotto che era molto amato da chi è solito spendere nei punti vendita Lidl è stato ritirato per motivi inaspettati. Scopriamo il motivo della drastica decisione e di quale prodotto si tratta.

Il prodotto ritirato definitivamente

Il 13 gennaio 2025, come si legge anche sul sito web www.ilfattoalimentare.it, i gestori dei punti vendita del marchio Lidl hanno deciso di ritirare dai propri supermercati alcuni lotti di un prodotto di origine vegetale. Si tratta di un alimento che piace a grandi e piccini e che tutti pensavano essere sicuro e controllato. Purtroppo però il consumo di tale referenza è considerato pericoloso per la salute umana.

A quanto pare, nel prodotto in questione è stata rilevata la possibile presenza di corpi estranei. Si tratta di micro parti di plastica, potenzialmente presenti nei nuggets vegetali. Se hai comprato questo tipo di prodotto provvedi a restituirlo nel negozio Lidl in cui lo hai acquistato, oppure gettalo nella pattumiera. Si tratta di confezioni da 200 grammi con data di scadenza 16 gennaio 2025 o 22 febbraio 2025 (EAN: 4056489469070).