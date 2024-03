Limone: il frutto cha fa bene, da mangiare tutti i giorni!

Non fate mancare mai la frutta nella vostra dieta quotidiana, quale che sia la vostra età, anche se avete malattie e allergie alimentari. Dietro consultazione medica, troverete quelle verdure e quella frutta che può aiutarvi a mantenere uno stato di salute ottimale.

Non ammalarsi è interesse di tutti

Se il medico mi aiuterà a non ammalarmi andrà contro il proprio interesse? Non sembri una contraddizione. Il medico, secondo la logica, dovrebbe preservare il nostro stato di salute e di benessere e non intervenire solo quando viene compromesso da agenti esterni o interni. La sua funzione andrebbe modificata in consigliere di salute piuttosto che in pronto intervento contro la malattia. Ne guadagnerebbe l’intera società, non solo il servizio sanitario nazionale. Sulla malattia, si sa, sono in tanti a trarre profitti. Meno i pazienti.

Così andremo controcorrente proponendovi solo cose che fanno bene, mentre gran parte dell’umanità ama rovinarsi il fegato coi fritti, procurarsi danni con gli zuccheri e col sale. Il junk food impazza e la cosa più grave è che i genitori ci portano i propri figli, che diventano obesi ogni giorno di più, preparandoli a una vita di visite mediche, analisi e farmaci.

Ricca di vitamine, minerali e fibre la frutta porta enormi benefici all’organismo

Pensando a un frutto che far stare bene, in molti avranno pensato alla mela, perché una al giorno toglie il medico di torno, ma in realtà è il limone il frutto più salutare che esista. Un studio scientifico spiega perché. Tutta la frutta fa bene, inutile ripeterlo. Nella scala degli ingredienti da mangiare più volte al giorno, figura tra i primi posti assieme alle verdure e alle insalate. Ricca di vitamine, minerali e fibre, la frutta offre moltissimo beneficio all’organismo. Puoi saltare o ridurre la carne ma non la frutta e invece si tende a darla poco ai bambini che hanno bisogno di tutti i nutrienti per la crescita.

Antiossidanti e vitamina C sono le armi contro l’invecchiamento

Consumare frutta in grande quantità aiuta a rafforzare il sistema immunitario. La fonte principale di questo beneficio è la vitamina C, che si trova in molti tipi di frutta ma soprattutto in quella che ha una colorazione giallo/arancio. La vitamina C serve non solo a combattere le fastidiose influenze e i raffreddori invernali ma anche i radicali liberi, ovvero i responsabili dell’invecchiamento. Ora, direte voi, non è un problema dei bambini, invece no. Noi cominciamo a invecchiare dopo nati, le nostre cellule hanno bisogno di mantenere la loro forza e dobbiamo aiutarle con l’alimentazione corretta. L’alta concentrazione di antiossidanti della frutta è la nostra migliore arma contro l’invecchiamento e per mantenere il nostro fisico in salute. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

La vera dieta che funziona sempre? Mangiare meno e movimento

Più che curarci quando sopraggiunge la malattia, infatti, la logica vorrebbe che ci preoccupassimo di mantenerci in salute, sia tramite l’alimentazione equilibrata che l’esercizio fisico. Una volta un dietologo, del quale non farò il nome, mi disse che per dimagrire non servono le diete. Sono solo un grande business dei dietologi e delle case farmaceutiche e anche dell’editoria. Se ne parla tanto perché la sedentarietà e la possibilità data dal benessere ci fanno ingrassare a dismisura.

La vera dieta da fare è mantenere un esercizio fisico continuativo, come una volta erano i lavori dei campi, dell’artigiano, scaricare e caricare cassette, mobili, merci e mangiare di meno, o meglio, in proporzione al dispendio di energie. I nostri nonni e bisnonni mettevano un mezzo bicchiere di vino nel brodo, non per un fatto di gusto. Un’idea che oggi potrebbe riprendere uno chef stellato. Ma per ripristinare le calorie perdute nel lavoro dei campi.

La ricerca che ha sancito il limone come l’alimento più sano, assieme al crescione

Non è quindi un caso che il consumo di frutta sia sinonimo di stile di vita sano. Uno studio della professoressa Jennifer Di Noia, della William Paterson University di Wayne, New Jersey, ha valutato frutta e verdura in termini di apporto di nutrienti essenziali. Con l’obiettivo di Identificare gli alimenti più benefici e stimolanti per l’organismo. Se diverse verdure si sono collocate in pole position (tra queste, il crescione, dichiarato “l’alimento più sano al mondo“), il grande vincitore nella categoria della frutta è decisamente il limone, ricco di benefici per una dieta sana ed equilibrata.

Lo studio è stato pubblicato nel 2014 ma ovviamente è sempre valido. Jennifer Di Noia ha identificato la “frutta e la verdura ad alto potenziale” Entrambe sono caratterizzate da un elevato valore nutrizionale e forniscono all’organismo, tra l’altro, nutrienti utili per prevenire le malattie cardiovascolari. Per classificare questi portenti alimentari, l’esperta ha isolato 17 nutrienti essenziali – come fibre, potassio, proteine, vitamina B12 – e quindi verificato in quali quantità sono presenti nei predetti alimenti. Con l’obbiettivo di individuare quelli che, per ogni 100 grammi, forniscono almeno il 10% della dose giornaliera raccomandata di nutrienti, minerali e oligoelementi essenziali per la salute.

Secondo Jennifer Di Noia, gli alimenti meglio classificati sono quelli che offrono più nutrienti per caloria, consentendo ai consumatori di soddisfare il loro fabbisogno energetico giornaliero e assumere la più elevata quantità di nutrienti attraverso l’alimentazione.

Tutti i benefici del limone come frutto, condimento, regolatore glicemico

Nella classifica stilata sulla base dei risultati di questo studio, il limone supera tutti gli altri frutti testati, tra cui l‘arancia, la fragola, il pompelmo e le more. Un agrume piccolino che fornisce quasi il 20% dell’apporto giornaliero di sostanze nutritive, per ogni 100 grammi ingeriti. Che rappresenta un contributo significativo a una dieta quotidiana equilibrata. Il suo potere antiossidante è dimostrato: il limone contiene flavonoidi e limonoidi, che neutralizzano i radicali liberi responsabili dell’ossidazione cellulare. È anche un perfetto alleato contro il diabete, grazie alla sua capacità di regolare l’indice glicemico, aiutando a mantenere sotto controllo i livelli di zucchero nel sangue. È uno dei frutti più ricchi di vitamina C (circa 50 mg per 100 g) e contribuisce pertanto a rafforzare il sistema immunitario e le difese antiossidanti dell’organismo. Tutti benefici che confermano i risultati dello studio: il limone è il frutto più salutare al mondo. Il modo più facile per consumarlo è usarlo come condimento di insalate, verdure (crude e/o cotte) e pietanze oppure con un po’ di acqua tiepida, meglio al mattino e a stomaco vuoto.

