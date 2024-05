Lo Strega Tour 2024 passa a Colleferro, il sindaco Sanna: “La cultura è uno spettacolo per tutti”

Dopo l’annuncio della dozzina di titoli semifinalisti del prestigioso Premio Strega, un evento atteso con fervore dagli amanti della letteratura e prima dell’annuncio della cinquina, lo Strega Tour 2024 sta facendo tappa in alcune delle città che non hanno voluto perdere l’occasione di conoscere da vicino i 12 candidati a vincere il più autorevole riconoscimento letterario italiano.

Pierluigi Sanna, Mariagloria Fontana

Lo Strega Tour, un Grand Tour contemporaneo

Quest’anno, 12 autori selezionati con cura tra 82 candidati iniziali si sono imbarcati in un viaggio attraverso 26 città italiane, un’occasione imperdibile per gli appassionati di letteratura di avvicinarsi alle opere in gara e per i candidati di condividere le loro visioni con il pubblico.

Tra le tappe più attese di questo affascinante viaggio letterario, Colleferro (Roma) è stata la tappa di venerdì 3 maggio scorso. In collaborazione con la Città Metropolitana di Roma, la Fondazione Bellonci ha organizzato un evento straordinario presso il teatro comunale Vittorio Veneto. Qui, i lettori, che hanno riempito il Teatro, hanno avuto l’opportunità di incontrare i 12 autori candidati in lizza per il Premio Strega, immergendosi nell’atmosfera carica di aspettative e anticipazioni.

Mariagloria Fontana

L’incontro è stato presentato e moderato da Mariagloria Fontana, giornalista, scrittrice e membro della giuria storica del Premio Strega. A fare gli onori di casa il sindaco Pierluigi Sanna e Giovanni Solimine, presidente della Fondazione Bellonci.

Colleferro, Valmontone e Labico puntano sulla cultura

Ma l’emozione non si ferma qui. Il tour toccherà anche altre tappe significative come Valmontone e Labico, con eventi previsti per i mesi successivi. A settembre, Valmontone avrà l’onore di ospitare il vincitore del Premio Strega, che sarà annunciato a Roma il 4 luglio. Mentre Labico accoglierà, il 10 ottobre, il vincitore o la vincitrice del Premio Strega Poesia, aggiungendo un ulteriore tocco di prestigio a questa straordinaria celebrazione della letteratura.

Giovanni Solimine

Il significato di questi appuntamenti va oltre la mera promozione letteraria. Come sottolineato da Giovanni Solimine, presidente della Fondazione Bellonci, questi eventi mirano a promuovere la lettura e a coinvolgere attivamente i cittadini nell’esperienza culturale. Attraverso biblioteche, festival, scuole e librerie, lo Strega Tour offre un’opportunità unica di condividere la passione per la letteratura e di esplorare le opere di autori emergenti e consolidati.

I 12 candidati alla Cinquina

Infine, l’elenco dei semifinalisti offre uno sguardo affascinante sul panorama letterario italiano contemporaneo. Dodici opere che spaziano tra generi e stili, promettendo un’esperienza di lettura ricca e stimolante per il pubblico. Ma ecco l’elenco dei candidati: Sonia Aggio, Nella stanza dell’imperatore (Fazi) – Adrián N. Bravi, Adelaida (Nutrimenti) – Paolo Di Paolo, Romanzo senza umani (Feltrinelli) – Donatella Di Pietrantonio, L’età fragile (Einaudi) – Tommaso Giartosio, Autobiogrammatica (minimum fax) – Antonella Lattanzi, Cose che non si raccontano (Einaudi) – Valentina Mira, Dalla stessa parte mi troverai (SEM) – Melissa Panarello, Storia dei miei soldi (Bompiani) – Daniele Rielli, Il fuoco invisibile. Storia umana di un disastro naturale (Rizzoli) – Raffaella Romagnolo, Aggiustare l’universo (Mondadori) – Chiara Valerio, Chi dice e chi tace (Sellerio) – Dario Voltolini, Invernale (La nave di Teseo).

Lo Strega Tour 2024 è un’esperienza indimenticabile per tutti gli amanti della letteratura. Con incontri stimolanti, dibattiti appassionati e un’atmosfera carica di aspettative, questa celebrazione della scrittura italiana rappresenta un momento imperdibile per immergersi nel mondo sorprendente dei libri. L’appuntamento di Benevento per la Cinquina dei finalisti, si preannuncia come una battaglia letteraria che appassionerà i lettori italiani.