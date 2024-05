Parroco fermato con pistola e coltelli in piazza San Pietro

Piazza San Pietro in Vaticano

“Sono per difesa personale”, ha affermato agli agenti di Polizia il parroco venuto a Roma per assistere all’Angelus del Papa

Un parroco in abito talare è stato fermato questa mattina, attorno alle 9, in piazza San Pietro. L’uomo, 59 anni, proveniente dalla Repubblica Ceca, all’interno di un borsello teneva una pistola ad aria compressa, due coltelli, un taglierino e un cacciavite. Il religioso è stato fermato dal personale del commissariato Borgo di Roma durante i controlli ai varchi pre filtraggio. “Sono per difesa personale“, ha affermato agli agenti di Polizia il parroco.

Tutte le persone dirette alla Basilica di S. Pietro, sono sottoposte ai controlli di Polizia attraverso i portali metal detector. ll borsello è risultato comunque appartenere ad un’altra persona di nazionalità ceca, di 60 anni, che insieme al prete faceva parte della comitiva di fedeli arrivata in pullman dalla Repubblica Ceca per assistere all’Angelus del Papa.

Entrambi sono stati bloccati e portati al commissariato Borgo. Il parroco è stato denunciato per porto abusivo di armi.