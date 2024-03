Lorella Cuccarini, il dosaggio dei medicinali è stato sbagliato: “È terribile perché…”

Lorella Cuccarini ha deciso di parlare di un momento delicato della sua vita a qualche giorno di distanza dal Festival di Sanremo. Andiamo a scoprire cosa ha detto

Tutti sono concordi nel dire che Lorella Cuccarini sia una delle donne del mondo dello spettacolo più complete in assoluto. Basta pensare che è stata l’unica dei maestri di Amici ad occupare sia la cattedra di ballo che di canto. Adesso si trova proprio accanto a Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

Gli italiani amano il suo modo di fare perché sa prendersi cura degli allievi come se fossero dei figli. Infatti Rudy Zerbi la chiama “mamma chioccia”, soprannome dato anche ad Arisa nelle scorse edizioni. A prescindere da tutto la Cuccarini sa far emergere dei veri e propri talenti e nemmeno stavolta ha fatto eccezione.

Essendo un personaggio pubblico, tende ad aggiornare costantemente i suoi fan avvalendosi dei canali social. Parla sia della sua vita privata che di quella professionale. In questi mesi non ha nascosto l’entusiasmo per la partecipazione all’ultima edizione del Festival di Sanremo con Amadeus.

In passato, invece, ha voluto condividere un momento delicato con chi la segue fin dai suoi primi esordi ed è un qualcosa inerente al suo stato di salute. Andiamo a scoprire tutti i dettagli della vicenda.

Confessione inaspettata di Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini ha affrontato l’argomento durante un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. Innanzitutto si deve elogiare la sua bellezza che non risente dello scorrere del tempo. Proprio lei ha svelato il suo segreto: “Non mi sono mai lasciata andare, ho continuato ad allenarmi e mangiare bene anche quando ho smesso di passare 7-8 ore al giorno in sala prove”.

Dopo aver dato dei consigli alle lettrici, si è focalizzata su un periodo critico per la sua salute. La faccenda risale al 2002. Ma cosa ne sarà successo? La risposta è imminente.

“È stato difficile da accettare”

“Ho avuto anche io un periodo critico…Mi sono operata e ho tolto la tiroide. All’inizio andava tutto bene, poi, forse perché non avevo trovato il giusto dosaggio di medicinali, ho avuto periodi di ipotiroidismo, che è terribile perché ingrassi con niente. È stato difficile da accettare, poi dopo due anni ho trovato un nuovo equilibrio”, ecco cosa ha detto ai microfoni del noto settimanale.

Infine ha speso delle parole sulla sua imminente esperienza in Rai. Ora è impegnata con il Serale di Amici 23 dove ha già mandato tutti in visibilio il guanto di sfida dei prof, ballando con Emanuel Lo.