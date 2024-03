Ricordate Mina? Dopo anni dalla scomparsa dalle scene a 84 anni è ridotta così

Ecco com’è Mina dopo oltre 30 anni dalla scomparsa della celebre cantante dalle scene. A dir poco Incredibile.

L’artista ha detto addio alla vita pubblica e si è ritirata preferendo tenere nascosta la sua immagine invece che continuare ad esibirsi in pubblico. Oggi la si può rincontrare solo ascoltando la sua voce, che ha creato pagina di storia della musica italiana, e che ancora oggi continua ad alimentare il fascino di un personaggio diventato sempre più irraggiungibile.

Molti si chiedono come sia diventata Mina dopo il suo addio alla scena, anche perché è trascorso davvero tanto tempo da quando la cantante calcava i palcoscenici italiani. Oggi ha 84 anni e le ultime immagini pubbliche risalgono al 2010, quando è stata vista passeggiare per le strade di Lugano.

Scopriamo com’è diventata oggi la donna dalla voce più iconica di tutti i tempi, come sta adesso, e che vita fa Mina in Svizzera, il Paese dove si è trasferita da decenni, per fuggire dal caos del Bel Paese.

Mina, com’è la cantante dopo 30 anni dalla scomparsa dalle scene

Mina è un’artista che non ha bisogno di presentazioni, la sua fama la precede perché negli anni è stata la voce a parlare per lei. La sua voce resta ancora oggi l’unico strumento che i suoi fan hanno per entrare in contatto con lei, dal momento che la cantante tanti anni fa ha deciso di sparire dalla circolazione. Mina infatti, oltre 30 anni fa ha scelto di ritirarsi a vita privata, interrompere le apparizioni pubbliche e continuare a cantare, ma solo nel suo studio di registrazione. Si è esibita per l’ultima volta in pubblico nel 1978 a Bussoladomani, in Versilia.

Una scelta da vera diva, che ha preferito distinguersi, e soprattutto sottrarsi alle dinamiche legate all’immagine a cui ogni cantante oggi è sottoposto. La drastica decisione di Mina ha creato un allure di mistero sul suo personaggio, e in tanti si sono chiesti, e ancora si domandano, che vita faccia e che aspetto abbia, di cosa si occupi oggi la grande Mina.

La vita dell’artista a 84 anni, dopo l’addio alla vita pubblica e il trasferimento

Dopo l’ultimo concerto Mina ha deciso di lasciare la nostra Italia, per la più tranquilla e meno mondana Svizzera, e a quanto pare nessuno l’ha più vista, eccetto quando è stata avvistata mentre passeggiava per le strade del centro di Lugano, circa 14 anni fa, nel 2010. Nel 2020, in piena pandemia da Covid-19, sua figlia Benedetta Mazzini ha condiviso una foto di sua madre.

Dallo scatto social, in cui Mina è apparsa solo di spalle, si nota il suo inconfondibile chignon di capelli color rame. Di certo è cambiata rispetto ai tempi del suo debutto ma questo particolare è rimasto lo stesso, come pure il calore e la profondità della sua voce dal timbro unico. Quel che è certo infatti, è che continua coltivare il suo talento, e a cantare, tanto è vero che ha preso parte a diverse collaborazioni musicali, come l’album Mina & Celentano, con Adriano Celentano, e la più recente Un briciolo di allegria con Blanco.