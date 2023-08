Lukaku alla Roma, ci siamo! Lo sbarco dell’attaccante nella Capitale

Dopo mesi di accostamenti, trattative, ripensamenti e colpi di scena, alla fine hanno avuto la meglio Tiago Pinto e i Friedkin: Romelu Lukaku è vicinissimo a essere un giocatore della Roma. Lo sbarco in questi minuti a Ciampino con un volo guidato proprio dal presidente giallorosso Dan Friedkin, partito da Luton e passato per Bruxelles, dove è stato preso il giocatore. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio ⌛️ #Lukaku sta per arrivare a #Roma! E intanto quasi 40mila persone osservano il volo su #Flightradar



Quattro giorni di trattative a oltranza a Londra con tutti i vertici giallorossi (lunedì sono arrivate nella capitale inglese il Ceo giallorosso Lina Souloukou e la Chief of Financial Planning Anna Rabuano) hanno portato alla fumata bianca. Il colpo finale di un’estate in cui il giocatore, in evidente e insanabile frattura col Chelsea, ha cercato invano di tornare all’Inter per poi intavolare senza successo una trattativa con la Juventus (in quanto eventuale contropartita per l’approdo di Vlahovic in Inghilterra).

È una liberazione anche per quanto riguarda la società giallorossa, che per due mesi ha cercato il centravanti da affiancare a Belotti in questa prima parte di stagione (Abraham è lungodegente per la rottura del crociato avvenuta nell'ultima partita del campionato scorso). I tentativi per bomber come Scamacca, Morata, Muriel, Marcos Leonardo e Zapata non sono andati a buon fine e per Mourinho non era sufficiente l'arrivo nei giorni scorsi dell'iraniano Azmoun.

Lukaku-Roma, le cifre dell’affare

Una trattativa non lunghissima ma molto intensa, in quanto le parti quando si sono sedute attorno a un tavolo sembravano molto distanti dal punto di vista economico. La fine vicina del mercato e le relative esigenze delle tre parti in causa (quella del club inglese di liberarsi di un elemento fuori dal progetto tecnico, quella dei giallorossi di avere un attaccante e quella del giocatore di trovare una squadra) hanno portato a un accordo al ribasso, sulla carta vantaggioso per la Roma.

Stando alle indiscrezioni circolate in queste ore, il costo complessivo dell’operazione si aggira poco oltre i 15 milioni di euro così ripartiti: 5,8 milioni per il prestito oneroso, 7,5 milioni netti per l’ingaggio del giocatore (un sensibile ribasso dai 12 che percepisce al Chelsea) più due milioni di commissioni verso l’entourage del giocatore.

Romelu Lukaku e le sue cifre: attaccante da quasi 300 gol

Nato ad Anversa nel maggio 1993 da una famiglia di calciatori (suo padre Roger è stato un calciatore della nazionale dello Zaire), è cresciuto calcisticamente nelle giovanili prima del Lierse e poi dell’Anderlecht, dove ha esordito nel professionismo a soli 16 anni. Viene acquistato dal Chelsea nell’agosto del 2011, viene girato l’anno successivo al West Bromwich e poi all’Everton, dove in 3 anni segna 87 gol in 166 partite.

Viene acquistato nel 2017 dal Manchester United, dove nella prima stagione e mezza viene allenato da José Mourinho. Passa all’Inter nel 2019 dove è determinante per la conquista dello Scudetto, due anni dopo torna nuovamente al Chelsea per una stagione negativa che lo riporta all’Inter, nel corso della scorsa stagione, in cui ha un rendimento altalenante (14 gol in 37 presenze).

Ad attendere Lukaku nello scalo romano circa 5.000 tifosi giallorossi entusiasti di accogliere l’ex giocatore dell’Inter.

