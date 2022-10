Muffin salati e i preziosi consigli di Donna Assunta

Il consiglio che vi suggerisco questa settimana vi fa evitare che stoffe pesanti o coperte perdano la loro forma originale. E’ facilissimo! Piegatele a triangolo prima di stenderle al sole. A tavola, invece, porteremo dei buonissimi muffin salati.

Muffin salati

Ingredienti: 150 gr. di farina 0, 2 patate di media grandezza, 200 gr. di mozzarella, 40 gr. di Grana grattugiato, 100 millilitri di latte, 2 uova, un po’ di basilico, mezza bustina di lievito per torte salate, olio extravergine di oliva, noce moscata, pane grattugiato, sale e pepe.

Mettete a lessare le patate con la buccia. Tagliate a dadini la mozzarella e mettetela a scolare. Scolate e pelate le patate. Schiacciatele calde con una forchetta. Sbattete le uova con il Grana. Aggiungete il composto di uova alle patate e mescolate. Versate il latte e amalgamate bene. Incorporate la farina setacciata, un poco per volta, sempre mescolando. Unite il basilico, aggiungete il lievito, sale e pepe. Spolverate con la noce moscata, mescolando bene. Riempite gli stampini con l’impasto per 3/4, inserite piccoli pezzetti di mozzarella, cospargete con il pane grattugiato e poche gocce di olio. Cuocete in forno riscaldato a 180° per 20 minuti circa. Ottimi per la merenda di grandi e piccini. Visto? Veloce, veloce!

*Articolo curata da Donna Assunta Di Marzio.

