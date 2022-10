Recinzioni a pannello: ecco le soluzioni modulari di Reti Rusconi

Quando la necessità è quella di definire uno spazio privato, e al contempo di proteggere un giardino o un’area esterna, è fondamentale la presenza di una recinzione. Al giorno d’oggi è possibile orientarsi tra diverse proposte, motivo per cui in fase di scelta è necessario tenere conto dell’ambiente di destinazione, delle dimensioni dello spazio da recintare, nonché delle esigenze e delle preferenze personali.

Una soluzione piuttosto versatile è rappresentata dalle recinzioni a pannello modulari, che possono essere installate sia negli ambienti residenziali che industriali: dai giardini privati ai parchi pubblici, fino ad arrivare ai campi coltivati, passando per l’area esterna di strutture ricettive, agriturismi e hotel.

Le recinzioni di questo tipo sono perfette anche per cantieri e aree di lavoro, in quanto possono essere montate anche su un supporto in cemento, si adattano a ogni genere di ambiente e sono insostituibili nei casi in cui il terreno irregolare o in pendenza non permetta alternative.

Per disporre di una soluzione durevole e di qualità è possibile affidarsi a Reti Rusconi, realtà di riferimento del settore che propone sistemi di recinzioni a pannello modulari con cui proteggere il proprio spazio esterno al meglio e delimitarlo con eleganza, così come la possibilità di richiedere consulenze personalizzate e progetti su misura.

Caratteristiche estetiche e tecniche delle recinzioni modulari

Una rete di recinzione a pannelli è una struttura costituita da pannelli singoli: l’affiancamento e l’assemblaggio di più pannelli consente di ottenere una barriera continua, in base al perimetro del terreno da recintare.

La rete modulare, chiamata anche recinto prefabbricato, è da considerarsi un’eccellente soluzione poiché rapida da montare, pratica e dall’estetica piacevole, perfetta per creare la recinzione di un giardino, di un prato o di un’area verde pubblica moto rapidamente e senza necessità di effettuare lavori complessi.

I pannelli per recinzioni modulari di Reti Rusconi sono disponibili in diverse varianti e dimensioni, in più è possibile richiederne la personalizzazione. La versione destinata a recinzioni provvisorie, come avviene ad esempio per i cantieri e gli allestimenti temporanei, viene montata su apposite basi in calcestruzzo che ne consentono la rapida rimozione.

Reti di recinzioni alternative alle strutture modulari

Oltre alle recinzioni modulari, Reti Rusconi propone anche le classiche reti per recinzione, disponibili in rotoli di lunghezza variabile fino ad un massimo di 50 metri.

In relazione al contesto, si può scegliere una rete a maglia sciolta, particolarmente flessibile e facilmente adattabile anche ai terreni irregolari, oppure le reti elettrosaldate, molto resistenti e sicure, adatte ai terreni pianeggianti, anche di dimensioni molto ampie.

Tuttle le reti prodotte da Reti Rusconi sono zincate e plastificate, a garanzia della massima resistenza e durata nel tempo, realizzate con fili di diametro variabile, da 2 a 4,2 millimetri. Le recinzioni in rete metallica di questo tipo sono adatte sia negli ambienti industriali che residenziali.

Come scegliere la rete per recinzione ideale

Le reti metalliche modulari, grazie alla struttura rigida e allo spessore superiore a quello delle normali reti, sono adatte sia come delimitazione della proprietà, sia come protezione dalle intrusioni. Possono essere utilizzate, come si è detto, anche come reti da cantiere, proprio perché particolarmente robuste, ma al contempo versatili e facili da installare.

Per quanto riguarda le reti elettrosaldate, è bene considerare che sono più resistenti le versioni a maglie piccole. Il montaggio è comunque piuttosto semplice: una volta installati i pali di sostegno, basta srotolare la rete e fissarla.

Le reti a maglie libere, a torsione o annodate, in genere si addicono al contesto agricolo, ai campi coltivati, ai prati e alle strutture sportive. Si tratta di un tipo di rete molto flessibile, abbastanza semplice da installare e naturalmente resistente.

Reti Rusconi propone diverse versioni di rete metallica per ambienti privati e pubblici, adatte a soddisfare ogni preferenza ed esigenza, sempre con la garanzia della massima qualità, dell’affidabilità e della resistenza.

© Riproduzione riservata