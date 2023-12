MagicLand e Il Regno di Babbo Natale: i bambini entrano gratis per Magic Christmas

MagicLand, il parco divertimenti più grande del Centro-Sud Italia, e Il Regno di Babbo Natale, la celebre destinazione natalizia di Vetralla, hanno ideato e realizzato la kermesse “Magic Christmas”, un’esperienza unica che ha trasformato il parco in una vera e propria città del Natale grazie a un ricco programma di attività, ad allestimenti spettacolari e alle favolose attrazioni per grandi e piccini. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Il Magico Natale di MagicLand

Magic Christmas si sviluppa su una superficie di oltre 260.000 mq, in cui i visitatori potranno trovare:

– il più grande mercatino di Natale del Centro-Sud Italia, dove acquistare prodotti artigianali, originalissime idee regalo e delizie culinarie;

– l’esclusiva pista di pattinaggio in ghiaccio ecologico, adatta a tutta la famiglia;

– il Castello di Babbo Natale, un incredibile percorso a tema dove incontrare il simpatico vecchietto in carne ed ossa, fare una foto con lui e ricevere un prezioso dono;

– lo spettacolo teatrale "Lucy e il Mistero della Magia Perduta", tratto dall'omonimo libro di Giorgio Onorato Aquilani, un'avventura natalizia ricca di divertimento e poesia;

– le parate itineranti ed oltre 10 spettacoli di Gattobaleno e dei personaggi del Regno di Babbo Natale.

Tutte le giostre e le attrazioni di MagicLand sono incluse nel biglietto

Le strade del Parco sono tematizzate con luminarie artistiche e musiche natalizie. I più piccoli non potranno fare a meno del Truccabimbi Natalizio, il face painting loro dedicato che li farà sentire protagonisti dell’atmosfera di festa.

E poi, tante prelibatezze pensate unicamente per l'occasione, con street food natalizio e il fast food in cui gustare i famosi BurgerBells, i gustosissimi smash burgers del Regno di Babbo Natale.

Magic Christmas è un’occasione imperdibile per vivere un Natale magico e indimenticabile. Il biglietto di ingresso a MagicLand per i bambini di altezza compresa tra i 100 e i 140 cm è pari ad 1 euro, gratis per quelli più piccoli (sia in cassa che online).

