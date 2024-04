Tre punti d’oro per la Lazio, Zaccagni fa sorridere Tudor: Verona battuto 1-0

Dopo l’eliminazione dalla coppa Italia per mano della Juventus, la Lazio torna a vincere e lo fa in campionato contro il Verona di Baroni

Dopo l’eliminazione dalla coppa Italia per mano della Juventus, la Lazio torna a vincere e lo fa in campionato contro il Verona di Baroni. Dopo un primo tempo molto difficile, la squadra biancoceleste nella ripresa ha creato maggiori occasioni da goal. La rete decisiva porta la firma dell’ex di giornata Zaccagni, bravo a battere Montipò sul suo palo. Tre punti fondamentali per la Lazio, che in questo finale di stagione cercherà di regalarsi un piazzamento in Europa.

Primo tempo

Il match ha visto un’apertura vibrante, con entrambe le squadre che hanno cercato di prendere il controllo del gioco sin dai primi istanti. L’inizio del match ha dato il via alla sfida tra Verona e Lazio, con entrambe le squadre pronte a dimostrare il loro valore sul campo. La Lazio ha avuto un’ottima occasione dopo un cross derivato da un calcio d’angolo, con Gustav Isaksen che è riuscito a colpire di testa in area avversaria. Tuttavia, il portiere avversario, Lorenzo Montipò, ha effettuato un intervento decisivo, impedendo il gol alla Lazio. La Lazio ha protestato vigorosamente per un presunto fallo in area su Matteo Guendouzi, ma l’arbitro ha deciso di non concedere il calcio di rigore, suscitando scontento tra i giocatori della Lazio. Alessio Romagnoli della Lazio ha ricevuto un cartellino giallo dopo un fallo giudicato orribile dall’arbitro. Davide Massa, con il suo fischio, ha concluso la prima frazione di gioco, ponendo fine a un primo tempo intenso e combattuto.

Secondo tempo

Che occasione! Luis Alberto si ritrova in ottima posizione dopo aver ricevuto il passaggio sul limite. Tiro da rivedere che esce alto sopra la traversa. Il pallone esce dal rettangolo di gioco, sarà rimessa dal fondo per Verona. Luis Alberto si ricava un po’ di spazio e conclude dal limite. Tiro indirizzato sotto la traversa ma Lorenzo Montipò di distende e para, deviando il pallone contro il legno. Al minuto 71 la Lazio trova il vantaggio con il neo entrato Mattia Zaccagni, che da posizione defilata batte Montipò sul primo palo e sblocca la gara. La squadra di Tudor gestisce bene gli ultimi venti minuti rischiando una sola volta, con Mandas che si rende protagonista di un grande intervento su Coppola. Termina 1-0 la sfida dell’olimpico.

Le pagelle

Mandas 6

Patric 6

Romagnoli 6

Casale 5,5

Isaksen 5

Guendouzi 6,5

Kamada 6,6

Marusic 6,6

Felipe Anderson 6

Luis Alberto 6,5

Castellanos 6

Pedro (60′) 6

Zaccagni (60′) 7

Hysaj (76′) 6

Immobile (87′) S.V.

Vecino (87′) S.V.